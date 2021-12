Unele secții cu profil COVID-19 ale spitalelor municipale vor fi închise. Motivul, numărul redus al infectărilor în Capitală

Numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus este în scădere în Capitală. Din acest motiv, unele secții cu profil COVID-19 ale spitalelor municipale vor fi închise temporar. Anunţul a fost făcut de edilul Ion Ceban, la şedinţa săptămânală a Primăriei.

''Spitalul municipal ''Gheorghe Paladi'' va ieşi din circuitul COVID. Rămân active ca spitale COVID-19, spitalul ''Sfânta Treime'' , spitalul ''Sfântul Arhanghel Mihail''. Spitalul de boli contagioase pentru copii şi maternitatea municipală nr.2'', a declarat Ion Ceban, primarul municipiului Chişinău.



Potrivit lui Ceban, maratoanele de vaccinare, organizate în comun cu mai multe reţele de cafenele şi restaurante, vor continua pe tot parcursul lunii decembrie. Primarul a venit însă cu acuzaţii la adresa Ministerului Sănătăţii, despre care spune că nu întreprinde nimic pentru a reduce preţul testelor PCR, obligatorii pentru moldovenii care ies din ţară.



"Am văzut informaţii că astfel de test va fi solicitat şi de România. Mă întreb, în genere, cu ce se ocupă Ministerul Sănătăţii? Dragă minister, aşteptăm toţi absolut. Unde putem să ne testăm 300 de lei, aşa cum aţi menţionat dumneavoastră?'', a declarat Ion Ceban, primarul municipiului Chişinău.



Şeful interimar al Direcţiei generale Asistenţă Socială şi Sănătate, Boris Gîlca, a declarat că va cere Ministerului Sănătăţii ca cetăţenii să se poată testa în laboratoarele publice din ţară la un preţ de 300 de lei, în loc de 800 de lei, cât costă în cele private.

Am încercat să obţinem reacţia Ministerului Sănătăţii la solicitarea Direcţiei generale Asistenţă Socială şi Sănătate, însă consilierul ministrului Ala Nemerenco nu a fost de găsit. Am expediat şi o scriisoare oficială, însă nu am primit, deocamdată, un răspuns. Nici secretarul de stat, Svetlana Nicolăescu, nu ne-a răspuns la telefon.