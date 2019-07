Unele proiecte sociale implementate de Inspectoratul General al Poliției ar putea fi închise

foto: publika.md

Unele proiecte sociale implementate de Inspectoratul General al Poliției ar putea fi închise. Despre aceasta a anunţat şeful interimar al IGP, cumătrul lui Andrei Năstase, Gheorghe Balan, care a precizat că acestea vor fi analizate, iar dacă vor fi depistate probleme atunci nu vor avea continuitate. Printre campaniile vizate se numără şi Bunici grijulii.



"Noi am analizat aceste chestiuni cu șefii de subdiviziuni respective, vom face un chestionar anonim, toți cei care implementează acest proiect să se expună nu doar în privința acestuia, sunt mai multe proiecte, au fost mai mulți reprezentanți la darea de seamă a INP, s-a vorbit despre mai multe proiecte care au fost trecute cu vederea și vrem să vedem care din ele au efecte pozitive, impact pozitiv asupra cetățenilor, bineînțeles vor continua", a spus şeful-interimar al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Balan.



În prezent, se desfăşoară a doua etapă a campaniei. Datorită donațiilor, au fost colectate aproape 3700 de jucării. Începând de luni, acestea vor fi repartizate în maşinile poliţiştilor. Coordonatorii proiectului spun că sunt îngrijoraţi de demisiile din ultima perioadă, inclusiv cea a lui Gheorghe Cavcaliuc, promotorul campaniei.



"Facem un apel către conducerea nouă a IGP, către MAI să ne susţină pentru că împreună cu echipa Bunicii Grijulii am reuşit să creăm lucruri foarte frumoase, am reuşit să protejăm copilașii în adiacentul instituţiilor de învăţământ", a spus vicepreşedintele AO "Bunici Grijulii", Vica Anton.



Voluntarii fac apel către noua conducere a IGP şi cea a Ministerului de Interne să nu renunţe la proiectul în care sunt implicaţi peste 1700 de bunici din toate raioanele ţării:



"Este binevenită campania, îmi pare bine că buneii şi bunicile îşi fac datoria foarte bine.Trebuie continuată, trebuie continuată."



"Cu plăcere mergem la aceste instituţii şi în preajma lor, copii când ne văd pe străzi, parcă devin şi ei mai disciplinaţi, e un lucru bun."



"Numaidecât trebuie continuată. La vârsta mea, la 80 de ani, sunt prea mândru că am de afacere cu copii, nepoțeii."



Şi inspectorii de patrulare laudă iniţiativa. Potrivit lor, în ţară s-au produs mai puţine accidente rutiere în preajma instituţiilor de învăţământ, de când a fost lansată campania.



"Este o campanie minunată şi cred că este necesar de a fi continuată fiindcă are un impact foarte bun asupra întregii societăţi şi asupra copiilor, aflaţi în situaţii de risc", a spus /inspector de patrulare, Cristina Burunsus.



A îndemnat atât autorităţile şi cetăţenii să aibă o atitudine pozitivă faţă de campania menită să protejeze siguranţa copiilor şi co-fondatoarea fundaţiei Caritate.md, Svetlana Sainsus.



"Din prima secundă mi-a atras atenţia pentru că ştiu ce înseamnă copii care au suferit în accidente, ce înseamnă traumă psihologică pe viaţă din propriile experienţe şi am văzut în această campanie.. ..nu doar o jucărie, am văzut un viitor frumos şi o apropiere între poliţie şi societate", a spus co-fondatoarea fundaţiei Caritate.md, Svetlana Sainsus.



Proiectul a fost lansat în luna mai a anului trecut.