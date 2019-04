Unele jucării care se vând în pieţele din Chişinău pot provoca leziuni sau arsuri, iar altele prezintă risc chimic

O parte din jucăriile comercializate în Europa sunt periculoase, arată un studiu privind siguranţa produselor, realizat în Uniunea Europeană. Experţii consideră că unele jucării pot provoca leziuni sau arsuri, iar altele prezintă risc chimic. Magazinele de profil din ţară şi pieţele nu sunt o excepţie, iar specialiştii din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor au pornit într-o inspecţie, pentru a identifica agenţii economici care au pe rafturi jucării periculoase.

Inspectorii au examinat jucăriile de pe raftul unui magazin din Piaţa Centrală şi au descoperit câteva probleme. Produsele nu erau etichetate, nu aveau recomandare de vârstă şi niciun indiciu despre compoziţie. Inspectorii spun că acestea sunt semne clare ale unui produs contrafăcut, care poate provoca alergii sau răni.



"Supuneţi riscului copiii cu astfel de jucării contrafăcute. - Nu noi le producem. Părinţii ştiu ce cumpără. Fiecare părinte poartă răspundere pentru copilul său."



Un alt chioşc, aceeaşi problemă.



"Vedem un bol care se roteşte, care poate fi înghiţit de copil. Vedem o soluţie care nu ştim dacă este periculoasă pentru copil. Acele bule se sparg şi pot nimeri în ochii copiilor sau pot crea alergii", a spus preşedintele CNPC, Sergiu Lelic.



Vânzătoarea a refuzat să comenteze situaţia.



"Am spus, nu vreau să vorbesc cu dvs."



Specialiştii spun că printre cele mai periculoase jucării sunt cele din gelatină, viu colorate, care au în compoziţia lor metale grele. Inspectorii atrag atenţia că o jucărie de calitate are instrucţiuni de folosire cu indicaţia vârstei recomandate şi o siglă de conformitate cu standardele europene. În plus, jucăriile nu trebuie să aibă miros.



Majoritatea cumpărătorilor spun că nu mai sunt siguri nici de produsele cumpărate din magazinele specializate.



"În jucăriile de pluş tot este un miros, chiar şi în casă rămâne acest miros. Când alegem jucăriile, mereu le mirosim."



"Cele din plastic mă strădui să nu le cumpăr, mai mult din lemn. Şi dacă din plastic, numai nu din China, pentru că ele miros urât şi sunt periculoase pentru sănătatea copiilor."



În urma inspecţiilor, specialiştii vor trimite o notă informativă oamenilor legii pentru ca aceştia să retragă de pe piaţa marfa neconformă depistată, iar agenţii economici să fie traşi la răspundere. Conform Comisiei Europene, 57.000 de minori ajung anual la spital, din cauza jucăriilor periculoase.