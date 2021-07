Ünder va juca în Franța. Olympique Marseille l-a împrumutat pe fotbalistul turc de la AS Roma

Olympique Marseille continuă să se întărească pentru noul sezon. Clubul francez l-a împrumutat pe mijlocașul turc Cengiz Ünder de la AS Roma. Înțelegerea este valabilă pentru un an, însă OM are opțiunea de a cumpăra jucătorul.

Fotbalistul turc a jucat 88 de meciuri la AS Roma, în care a marcat 17 goluri și a dat 12 assist-uri. Anterior, el a mai evoluat la Istanbul Bașakșehir și Leicester City. Cengiz Ünder a disputat 32 de partide la naționala Turciei, pentru care a înscris 9 goluri.

Între timp, și FC Sevilla a achiziţionat un jucător nou. Portarul Marko Dmitrovic, care a fost legitimat la Eibar, a venit liber de contract și a semnat pe patru sezoane cu andaluzii.

"A fost visul meu, obiectivul meu să ajung la un club mare ca acesta. După patru ani la Eibar, simt că e momentul perfect să fac un pas uriaș în carieră.", a spus portarul FC Sevilla, Marko Dmitrovic.

Dmitrovic a jucat 131 de meciuri la Eibar și chiar a înscris un gol într-o partidă de campionat, cu Atletico Madrid. Portarul are 18 meciuri la echipa națională a Serbiei.

Din Spania în Anglia a ajuns Trincão. Mijlocașul portughez a fost împrumutat pentru o perioadă de un an de FC Barcelona la Wolverhampton Wanderers. Lusitanul a jucat 42 de meciuri pentru catalani în sezonul trecut și a marcat trei goluri.