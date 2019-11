Unde va fi instalat bradul de Crăciun în acest an. Ion Ceban vine cu precizări

Locația unde va fi ampasat în acest an bradul de Crăciun trebuie negociată cu premierul Maia Sandu. Declarația a fost făcută de primarul Capitalei, Ion Ceban, în cadrul emisiunii "Puterea a Patra" de la N4.

"E o chestiune pe care vreau s-o discutăm cu doamna Maia Sandu, în general tot ce facem de Revelion. Eu mi-aș propune ca în acest an să avem și Moș Crăciuni care zâmbesc mai des, fără bani, și știu că acest lucru este posibil. Să nu plătească copiii 50 de lei pentru o fotografie. Și caruseluri fără taxe. Iar locația trebuie s-o agreem de comun sens, să nu ne dublăm", a spus Ceban.