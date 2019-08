Unde va avea loc finala Campionatului Mondial de Air Guitar

scrie agerpres.ro. Air Guitar este o activitate ce constă în a mima gesturile făcute de un chitarist pe scenă, fără a folosi însă instrumente muzicale. Este vorba despre un fel de playback instrumental, ce imită mişcările scenice ale instrumentiştilor care folosesc de obicei chitare electrice.Japonezul Nanami Nagura, care foloseşte pseudonimul artistic Seven Seas, va încerca să îşi apere titlul mondial din 2018 în finala acestui eveniment anual, organizat în oraşul Oulu, aflat în nordul Finlandei.Nouă campioni naţionali din Australia, Marea Britanie, Canada, Franţa, Germania, Islanda, Japonia, Thailanda şi Statele Unite au asigurată în mod automat participarea în finala de vineri.Printre concurenţii deja cunoscuţi se află şi germanul Patrick "Ehrwolf" Culek, care a obţinut locul al doilea, ex aequo, în 2017, a precizat pentru DPA purtătorul de cuvânt al organizatorilor, Anssi Ikonen.De asemenea, "atât Islanda, cât şi Thailanda îşi vor trimite primii lor campioni naţionali în finala din acest an", a adăugat el.Concurenţii sunt jurizaţi în funcţie de abilitatea lor de a pretinde că folosesc o chitară pe scenă, în timpul unor solouri de chitară electrică pe ritmuri hard-rock şi heavy-metal, însă fără a utiliza un astfel de instrument. Sunt permise, de asemenea, mişcările care imită chitarele acustice.Runde de calificare vor avea loc joi, pentru a selecta alţi 10 concurenţi pentru finală. Dintre cei 30 de concurenţi care participă la aceste selecţii se află competitori din ţări ce organizează campionate naţionale de Air Guitar, dar şi din Finlanda şi Taiwan, a precizat Anssi Ikonen.Câştigătorul va primi o chitară electrică fabricată manual.Acest campionat insolit este organizat în oraşul Oulu începând din 1996.Campionatului Mondial de Air Guitar are ca obiectiv promovarea păcii mondiale.