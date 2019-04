Unde puteţi vedea expuse obiectele EXTRASE din corpurile oamenilor în Capitală

Monede, nasturi, baterii, șuruburi și clame sunt doar câteva obiecte din colecţia medicilor de la Secția Endoscopie, din cadrul Institutului Mamei și Copilului.

Pare incredibil, dar din stomacurile copiilor ajunşi la spital, au fost extrase lucruri aproape incredibile.

Anul acesta, medicii au fost solicitaţi să intervină în aproape 20 de cazuri. Specialiştii spun că majoritatea pacienţilor au până la trei ani.

Administrația secției a adunat ani la rând obiectele scoase și a creat un mic muzeu. Aici fiecare pacient sau părinte poate vedea cele mai neobișnuite lucruri înghiţite de cei mici.



Medicii spun că au întâlnit şi cazuri neobişnuite, de la ținte de 10 centimetri în stomac, până la capace de deodorant în vagin.



”Aceste piuneze au fost extrase din căile respiratorii ale unor elevi cu vârstele cuprinse între 8-15 ani. Întâmplarea a fost următoarea: voiau să prindă ceva de perete, țineau pioneza în gură, cineva a trecut prin spatele lor, i-a împins și piuneza a ajuns în căile respiratorii”, a spus Victor Raşcov, șeful Secției Endoscopie.



Băiatul Lilianei Scutelnic a ajuns la spital după ce a înghițit un os de pește.



”L-am luat repede, i-am clătit gura cu apă să văd poate pot face eu ceva. Am văzut că nu știu cum și am sunat la medicul de familie”, a comunicat mama băiatului.



Mai întîi se face radiografia, pentru a vedea unde este poziționat obiectul străin, apoi se trece la extragerea acestuia. Intervenția se realizează sub anestezie.



”Noi introducem acest aparat în stomac sau unde e nevoie și îl reglăm înainte sau înapoi. Aparatul se mișcă în patru direcții pentru a permite apucarea corpului străin”, a mai adăugat șeful Secției Endoscopie.



”Când un copil înghite un corp străin, atunci copilul poate să prezinte niște dureri, vome, scurgeri de conținut din guriță. În cazul corpurilor străine în bronhii, copilul începe o tuse”, susţine Mariana Guzgan, medic endoscopist.



Medicii recomandă părinţilor să fie vigilenți și să nu lase obiectele de dimensiuni mici, medicamentele sau substanțele periculoase la îndemâna copiilor.

În cazul în care au observat ceva suspect, trebuie să se adreseze de urgență la medic. Orice intervenție din partea unei persoane necalificate poate duce la complicații.