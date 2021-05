Undă verde pentru concertele sub cerul liber. Mai mulți muzicieni au interpretat piese cunoscute de jazz pe scena Teatrului Verde

Undă verde pentru concertele sub cerul liber. Agenda culturală a pornit seara trecută, cu muzică jazz la Teatrul Verde din Capitală. Pe scenă au urcat şase muzicieni, care au interpretat piese cunoscute de jazz, dar și propriile compoziții.În cadrul evenimentului a evoluat şi unul dintre cei mai cunoscuţi saxofoniști din Moldova şi România, Alex Arcuș."E o gașcă super minunată se adună toţi muzicienii din breasla de jazz. Sunt stabilit la București şi acolo am activitatea. Vin mai rar, dar când vin de fiecare dată mi se găsesc tot felul de oportunități să mai cântăm. "Oamenii spun că au aşteptat cu nerăbdare să ajungă la un concert."Am mai fost tot la jazz, dar a fost un an în urmă când a început pandemia.Vrem să ascultăm muzică şi să ne odihnim. ""Lumea de mult vrea la aer liber, muzică, să se întâlnească. Într-adevăr mi-a fost dor de companii , de oameni. De muzică, de aer. ""Prietenii noștri au văzut anunţul şi au zis că e un concert live afară ceea ce este neobişnuit pentru Chişinău. Şi noi am încercat să îi susţinem şi să venim să ascultăm muzică jazz. "Organizatorii susţin că artiștii improvizează pe scenă, dar nu se conduc după un program."Jazzul e limbajul prin care noi muzicienii vorbim unul cu altul. Muzicienii vin să comunicie fiecare în limbajul lui. Să arate ce a descoperit, ce muzică el ascută. Spectatorii asistă la comunicarea între muzicieni. ""Cred că oamenii au nevoie de un pic de sărbătoare după o perioadă îndelungată de care am avut parte şi care încă o trăim. Dacă săptămânal o să se întâmple ceva o să ajungem la un nivel de tradiţie. "Oamenii legii au avut grijă ca cei prezenți la eveniment să respecte măsurile epidemiologice, inclusiv să poarte masca de protecție.