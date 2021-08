Una la Guvern, alta la Parlament. Igor Grosu a confirmat că şefa cabinetului său este o altă verişoară a Maiei Sandu

Una la Guvern, alta la Parlament. Cel puţin două verișoare ale președintelui Maia Sandu au fost angajate în aceste instituţii după alegerile parlamentare din 11 iulie. Astfel, după ce s-a aflat că purtătoarea de cuvânt a premierului Natalia Gavrilița este verișoara şefului statului şi preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat aseară la o emisiune TV că şefa cabinetului său este o altă verişoară a Maiei Sandu.



"Doamna Tatiana Batin, consiliera Dumneavoastră, este verişoara doamnei preşedinte Sandu? - Este. - Nu vedeţi aici conflict de interese? - Cu mine - nu. Ea este un profesionist. Este cabinetul meu de încredere. Este o colega cu care am muncit ani de zile la partid. Eu am nevoie în cabinetul meu de persoane în care să am încredere. Eu am invitat-o."



Numele Tatiana Batin figurează pe site-ul Parlamentului, însă în link-ul ei de pe Facebook apare numele "Taburceanu", exact ca la purtătorul de cuvânt al Nataliei Gavriliţa.



Luni, în cadrul unui interviu pentru Radio Europea Liberă, preşedintele Maia Sandu a recunoscut că purtătoarea de cuvânt a premierului este verișoara ei. Totuşi, şeful statului insistă că, în acest caz, nu există un conflict de interese, iar ruda sa, Anastasia Taburceanu, a ajuns la Guvern la invitaţia Nataliei Gavriliţa.