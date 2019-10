Una dintre victimele accidentului, cu implicarea ambulanţei, este mama prezentatoarei Lilu. Vezi mesajul emotionant pe care l-a scris

Una dintre victimele accidentului, care a vut loc ieri la Drochia, cu implicarea ambulanţei, este mama lui Lilu. Prezentatoarea a scris un mesaj emoţionant despre perioada dificilă prin care trece acum şi îi îndeamnă pe toţi să traiscă din plin fiecare moment.

"Acum vreau sa o țin in brațe pe Mama sa ii dau putere și sa ii zic ca totul va fi bine, durerea și spaima va trece. E in reanimare acum.

Ieri era la serviciu in ambulanta care stătea pe marginea drumului așteptand in masina defectata sa vina o alta mașina sa ii ia. A ajuns mai repede însă in ei un șofer băut, care a intrat cu viteza in ei. Colegul de munca al mamei, șoferul, alături de care au stat ieri toată ziua și au glumit ... astăzi e mort. Mie deja imi e frica de telefoanele matinale, ultima dată când m-a trezit Mătușa Dunea a fost cand fratele meu, Andrusa a murit, tot într-un accident provocat de un șofer beat. Cât mai poate continua. ‼️Oameni buni de ce urcați la volan când au urcat multe grade in cap‼️

Când o strângeam de mâna înainte de tomografie mama mi-a zis - iată de ce viața trebuie trăită “po polnomu”. Trăiți in bucurie alături de oamenii voștri dragi. Și da, puneti mâna pe telefon și sunati-va mamele, spuneti-le ca le iubiți.

In numele familiei mele va mulțumesc pentru toate urările de sănătate. Sa dea Domnu pentru toți ajunși in situații grele", a scris Lilu pe reţelele de socializare.