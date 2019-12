Una dintre fiicele lui Gheorghe Urschi se implică în politică. Ce funcţie va deţine

Într-o postare pe Facebook, Laura Urschi menţionează că a fost aleasă în funcţia de vicepreşedinte al Partidului Unităţii Naţionale (PUN), condus de parlamentarul Octavian Ţîcu.

"Mulți ani am evitat orice tangență cu politica, considerând că alții știu mai multe sau știu mai bine. Am greșit. Acum consider că nu trebuie să mă aștept de la alții la rezultat, ci trebuie să PUN umărul chiar eu însămi la realizarea cât mai rapidă a ceea ce ne dorim cu toții - o democrație solidă, o justiție puternică, o viață prosperă - împreună cu Patria-mamă în sânul Europei", a scris ea pe Facebook.

Potrivit unui comunicat de presă al PUN, în data de 21 decembrie, a avut loc ședința Consiliului Politic Republican. În cadrul acestui for, au fost discutate mai multe subiecte de pe ordinea de zi inclusiv alegerea noilor vicepreședinți ai formațiunii.

Astfel în calitate de Prim-vicepreședinte a fost ales, Viorel Iordachescu, iar în calitate de vicepreședinți au fost aleși: Cobîșenco Ion, Ana Guțu, Igor Petcu, Laura Urschi, Victoria Botnari, Valentina Nicolenco, Dorin Dușciac, Sergiu Burlacu și Corneliu Pântea.