Una dintre cele mai promiţătoare voleibaliste din Moldova va trăi "visul american" al sportului

Foto: facebook.com

Una dintre cele mai promiţătoare voleibaliste din Republica Moldova, Maria Idjilov, va trăi "visul american" al sportului.



Ea va juca la un club în statul american Florida. Recent, moldoveanca a fost admisă la studii la College of Central Florida, Facultatea de Kinetoterapie, şi a semnat cu echipa de volei a acestei instituţii de învăţământ. Astfel, după o perioadă îndelungată de eforturi visul ei a devenit realitate.



"Am scris e-mail-uri la peste 20 de universităţi. În final am avut de ales între trei universităţi şi am optat pentru cea din Florida. Desigur, poziţia geografică a influenţat asupra alegerii mele. Dar şi Universitatea oferă multe oportunităţi şi o experienţă de neuitat. Plus că echipa este de un nivel înalt", a menţionat Maria Idjilov.



În ţară, Maria a jucat la echipa Speranţa Chişinău şi la cea a Universității de Stat, dar şi la "naţionala" de junioare a Republicii Moldova. În luna iulie ea îşi va începe "aventura americană".



Acolo va combina studiile cu sportul. Voleiul îi va ajuta considerabil în ceea ce privește viața cotidiană de acolo. Membrele echipei de volei a colegiului în cauză beneficiază de o bursă pentru sportive. Conform contractului, Maria Idjilov va încasa anual 20 de mii 700 de dolari.



"La volei, bursa sportivă se oferă primelor 12 jucătoare ale echipei. Bursa va acoperi toate cheltuielile, începând cu taxa de studii şi terminând cu mâncarea de trei ori pe zi. Va ajune şi pentru manuale şi rechizite de care vom avea nevoie", a spus voleibalista.



Maria Idjilov are acum 18 ani, iar dragostea faţă de volei vine de la sora sa mai mare, care, de asemeni, la fel este sportivă: "Totul a început acum şapte ani când am plecat prima dată cu sora mea în cantonament în Ucraina. Acolo am trăit pentru prima dată emoţiile sportului, am înţeles ce înseamnă sport şi ce-i asta să te dedici totalmente, să depui efort şi sacrificiu. Chiar dacă atunci aveam doar 12 ani am înţeles că e ceea ce vreau să fac în viitor."



Tânăra voleibalistă spune că sora ei mai mare este un exemplu demn de urmat şi asta pentru că, Polina Idjilov, căci ea este cea în cauză, are o experienţă mai bogată pe arena internaţională.



Timp de aproape 4 ani Polina a evoluat la echipa a doua a celebrului club de volei Cannes, iar în 2016 a devenit campioană a Franţei cu formaţia Saint-Raphael.



"Cred că am fost una din acele persoane care şi-a dorit ca Maria să-şi continue cariera sportivă acolo. Dar, din experienţa proprie, ştiu că e foarte important să ai studii. Asta pentru că sportul pentru femei e maxim până la 30-35 de ani, iar după - trebuie să îţi trăieşti viaţa din plin şi să ai un serviciu decent. Acest lucru se va întâmpla dacă ai studii", a declarat Polina Idjilov, voleibalistă.



Cele două surori evoluează acum la echipa Universităţii de Stat şi luptă pentru titlu în campionatul naţional de volei feminin.