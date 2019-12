Un vulcan "tânăr" a fost descoperit în Pacific, în apropierea arhipelagului nipon

Geologii niponi au descoperit un vulcan tânăr, sub ape, în apropiere de insula niponă Minamitorishima, transmite luni Live Science, citat de agerpres.ro.

Acest vulcan a erupt pentru ultima oară în urmă cu aproximativ trei milioane de ani şi este practic un "nou-născut" în comparaţie cu vulcanii din jurul său, care au rămas inactivi între 70 şi 140 de milioane de ani de la ultima lor erupţie.

Interesant despre acest vulcan este faptul că aparţine unei clase de vulcani relativ mici, vulcani "petit-spot", ce se formează în fisurile create de procesele tectonice. Să ne imaginăm două plăci tectonice, ca nişte foi de clătite, una scufundându-se sub cealaltă (un proces denumit subducţie). Pe măsură ce una dintre plăci împinge sub cealaltă, se poate flexa sub presiune şi atunci formează crăpături sau fisuri. Atunci când magma se strecoară prin aceste fisuri şi ajunge pe fundul mării, formează un mic vulcan.

Primul vulcan "petit-spot" a fost descoperit abia în anul 2006, în nord-estul Japoniei, în apropiere de Groapa Japoniei - o zonă în care au loc procese active de subducţie. De altfel, procesul de subducţie din zona Gropii Japoniei a provocat şi devastatorul cutremur din 2011, urmat de tsunami.

Vulcanul nou-descoperit se află pe placa pacifică, în locul în care această placă tectonică se scufundă sub mai celebra Groapă a Marianelor, conform studiului publicat în ultimul număr al revistei Deep-Sea Research. Vulcanul are înălţimea de aproximativ 450 de metri şi se găseşte la o adâncime de peste 5000 de metri în oceanul Pacific. Folosind un submersibil Shinkai 6500, capabil să se scufunde până la 6.500 de metri, cercetătorii au coborât până la vulcan şi au colectat mostre de rocă.

Aceste mostre au dezvăluit când a erupt pentru ultima oară acest vulcan. Această erupţie este relativ recentă - doar trei milioane de ani au trecut de atunci - şi contrastează cu perioadele de ordinul zecilor şi sutelor de milioane de ani când au avut loc ultimele erupţii ale altor vulcani din această "zonă de foc" a Pacificului.

Studii anterioare sugerează că astfel de mini-vulcani pot deschide ferestre spre stratul superior al mantalei terestre, denumit astenosferă, pentru că magma adusă la suprafaţă de astfel de vulcani provine din acest strat al mantalei. Această concluzie este promiţătoare pentru că mişcarea plăcilor tectonice este influenţată în mare parte de astenosferă, conform coordonatorului studiului despre acest vulcan, Naoto Hirano, de la Universitatea Tohoku.

"Acest vulcan ne va spune mai multe lucruri despre adevărata natură a astenosferei", a adăugat el.