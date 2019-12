Un volum rar din seria Harry Potter, cu autograful autoarei, vândut la licitaţie cu 2.300 de lire sterline

informează Press Association, citează agerpres.ro Potrivit casei de licitaţii, volumul a ajuns în posesia unui cumpărător internaţional privat.Mark Cavoto (51 de ani), un om de afaceri care deţine circa 1.500 de cărţi din seria Harry Potter, a comandat acest volum de colecţie de pe Amazon şi a plătit un penny plus taxele poştale, fără să-şi dea seama că are autograful autoarei.A decis să le scoată la vânzare când fiica sa, Holly, acum în vârstă de 25 de ani, a început să le colecţioneze dându-şi seama că poate cere un preţ mai mare.Cavoto, care, prin afacerea sa Partworks Collectables sprijină colecţionarii să identifice obiectele dorite, a spus că, într-o perioadă în care cumpăra circa 10 cărţi pe zi, a dat de exemplarul semnat de J.K. Rowling.În octombrie, casa de licitaţii Hansons, din comitatul Derbyshire, a găzduit o licitaţie în care un exemplar rar din prima ediţie a ''Harry Potter And The Philosopher's Stone'', primul roman din serie, a fost achiziţionat cu 57.000 de lire sterline.