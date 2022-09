Un viticultor din raionul Cahul se laudă cu roade bogate, după ce a investit într-un sistem modern de irigare

Un viticultor, care deţine 50 de hectare de vie, a investit într-un sistem modern de irigare şi se laudă cu roade bogate, în pofida secetei din acest an. Petru Mihov este din satul Burlacu, raionul Cahul, şi acum câţiva ani a recurs la irigare, instalând sistemul pe o suprafaţă de cinci hectare. Recent, bărbatul a obţinut din partea Uniunii Europene un grant de 30 de mii de euro, pentru un nou sistem similar de irigare, instalat pe 30 de hectare. Reprezentanții Delegației UE la Chișinău au mers pe podgoriile lui Petru Mihov, pentru a vedea cum funcţionează sistemul.

Petru Mihov este convins că strugurii de calitate se datorează anume irigării. Viticultorul deţine cele mai înalte certificate de calitate, strugurii de fiind destinaţi exclusiv exportului.



"Acum este 22 nivelul, ceea ce înseamnă că nu este dificit de apă şi nu trebuie de irigat. Cu ajutorul lui se măsoară deficitul de cantitate de apă în sol. Acest dispozitiv este la 60 de cm, dar avem şi la 30 cm", a spus viticultorul.

Cu cei 30 de mii de euro, obţinuţi din grant, agricultorul vrea să-şi dezvolte podgoria, pentru a putea concura cu producătorii internaționali.



"În Moldova, dacă nu am avea irigare, noi nu am putea avea succes şi cantitativ nu vom putea concura cu Turcia sau Italia, nici cantitativ, nici calitativ. Dacă avem irigare, avem de trei ori mai multă roadă. Va fi o investiţie mai mare decât asta, e şi linia electrică, şi două bazine de acumulare, o magistrală, dar şi linia de picurare. Iată grantul este anume pentru linia de picurare", a menționat Petru Mihov.

Membrii delegației Uniunii Europene în Moldova au vizitat podgoriile lui Petru Mihov. Au văzut cum funcţionează sistemul de irigare şi chiar s-au aventurat să culeagă struguri.

”- Aş putea face asta toată ziua.

- Mi s-a spus că puteţi culege un rând întreg.

- Da, însă ar dura vreo două săptămâni.

- Domnule Ambasador, putem face o poză cu Dvs.? Doar că trebuie să scoateţi casca.

- Trebuie să umplem cutia.

- Nu pot umple cutia, trebuie să merg să fac poze”, a declarat JANIS MAZEIKS, şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău.

Viticultorul Petru Mihov spune că în anii precedenţi a exportat mai mulţi struguri în Rusia, dar că în acest an, a rămas cu marfa în frigider şi a început să caute noi pieţe de desfacere.



"Anii trecuţi am exportat în Franţa, dar mult am exportat în Rusia, era o piaţă tradiţională şi exportam mult la ei. Noi suntem în căutare acum de pieţe, avem frigidere şi, deocamdată, stocăm strugurii acolo, până acum vindeam mai mult. Totuşi, suntem în căutare, principalul să livrăm calitate. Dacă sincer, anul ăsta nici nu ne uităm aşa mult la preţ, important să vindem", a spus Petru Mihov.



Strugurii viticultorulului Petru Mihov pot fi găsiţi pe rafturile magazinelor din România, Belarus şi Germania.