Un viticultor din raionul Cahul poate să obţină o recoltă de struguri mai mare datorită unei tehnologii modrene

Petru Mihov din Cahul a introdus noua metodă acum 4 ani pe un hectar de viţă de vie. O parte din banii necesari, 37.000 de euro, i-a primit printr-un grant."Se măreşte suprafaţa foliară, fotosintetică, suprafaţa frunzelor care formează substanţă organică care fac mai mult struguri şi mai mari, mărim recolta dacă fără irigare la 30 procente, dacă cu irigare mărim de trei, patru ori faţă de sistemele tradiţionale", a menţionat Petru Mihov, viticultor.El speră să obţină 30 de tone de struguri din soiul "Moldova" de pe hectarul cultivat în sistem Gable. Viticultorul mai are 40 de hectare cu 139 de soiuri de struguri."El este ca un profesor pentru părţile acestea la sud. Din an în an vezi că ceva se mai schimbă, se mai performează şi noi învăţăm ceva nou. Am văzut sistemul acesta, ne-a plăcut, e ceva costisitor, dar noi dacă nu, putem să transmitem la cei mai tineri, uitaţi-vă exemplu", a declarat un localnic.Organizatorii atelierului speră ca prin astfel de evenimente, viticultorii să diversifice metodele de creştere a viţei de vie şi să crească şi mai mult calitatea strugurilor. În Republica Moldova sunt peste 17 mii de hectare de struguri de masă, iar producţia anuală ajunge la 110 mii de tone. Aproximativ 60 de mii de tone sunt exportate, iar principalele pieţe de desfacere sunt Federaţia Rusă, Belarus, Ucraina, România şi Germania.