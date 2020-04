Un veteran a supravieţuit celui De-al Doilea Război Mondial, iar acum a învins şi coronavirusul

Este povestea de viaţă impresionantă a lui Ivan Buslaev, un veteran din oraşul rus Penza. Vârstnicul s-a infectat cu noul coronavirus la începutul acestei luni, iar după ce a fost transportat la spital a luptat zi de zi pentru viaţă. La ieşirea din instituţia medicală, el a fost întâmpinat de fiica sa."- Bărbosul meu!- Am crezut că nu mă vei recunoaşte.""Mă gândeam că nu voi mai ieşi de aici. Apoi au apărut anumite semne de speranţă", a spus Ivan Buslaev, veteran de război."El nu a avut niciun fel de complicaţii. A fost foarte bravo, dacă e să luăm în calcul vârsta înaintată pe care o are. Am luptat foarte mult împreună pentru această victorie", a zis Elvira Busklina, medic.Veteranul le-a urat tuturor celor care se îmbolnăvesc de COVID-19 să lupte din toate puterile pentru vieţile lor. Până acum, în Rusia au fost înregistrate aproape o sută de mii de cazuri de infectare şi aproximativ o mie de decese.