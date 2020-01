Un vecin de coşmar. Locuitorul unui bloc din sectorul Rîşcani al Capitalei şi-a incediat apartamentul pentru a patra oară în ultimii doi ani

Locuitorii unui bloc din sectorul Râşcani al Capitalei trăiesc un adevărat coşmar din cauza unui vecin. Bărbatul, care are probleme psihice, și-a transformat apartamentul într-o groapă de gunoi şi are un comportament inadecvat. Acum câteva zile şi-a incediat apartamentul pentru a patra oară în ultimii doi ani.



Imaginile au fost surprinse de câţiva vecini care au cerut ajutor presei.



"Apartamentul a fost incendiat pentru a patra dată. Riscăm să murim din cauza lui. El are datorii la utilităţi și e deconectat de la lumină, apă şi gaz. De asta din apartament iese un miros oribil care pe timp de vară este insuportabil. Din cauza lui avem gândaci, vara sunt foarte mulți."



Vecinii spun că bărbatul are un comportament deplasat, este violent şi foloseşte scara blocului pe post de toaletă.



"Se îmbracă în haine de femei și merge așa pe drum. Este bolnav și foarte periculos. Noaptea strigă pe sub geamuri."



"Locuieşte de mai bine de 30 de ani aici. De când s-au mutat nu am mai avut liniște. Mama lui era bolnavă psihic. El face ce vrea. Noaptea îmi bate la ușă."



Elvira Cuşnir locuieşte de mai bine de 10 ani în bloc, cu un etaj deasupra apartamentului vecinului cu probleme.



"Eu fac curățenie în apartament și îl dezinfectez, dar mirosul e insuportabil. În special vara, când gunoiul se descompune, iar duhoarea se simte în tot blocul. Vrem să solicităm Centrului de Sănătate Publică să evacueze gunoiul, pentru că e un focar de infecții, iar în bloc locuiesc bătrâni, copilași", a spus vecina, Elvira Cuşnir.



Femeia spune că împreună cu vecinii au făcut demersuri peste tot, însă nimeni nu ia nicio măsură.



"Am depus cereri la poliție, dar ne spun că el are certificat care confirmă că este bolnav psihic, iar apartamentul e privatizat, conform legii are dreptul să facă ce vrea în el. Dar cred că nu este corect să facă ce vrea el, pentru că locuiește alături de oameni. Trebuie să luăm măsuri", a mai spus vecina.



Poliţiştii spun că nu pot face nimic.



"Cu prevederile legii 320, noi monitorizăm cazul, însă întreprindem măsuri și sesizăm organele competente pentru a soluționa problema. Apartamentul noi cunoaștem că este într-o stare deplorabilă, anterior am sesizat Direcția de gestionare a fondului Locativ, care au făcut curățenie, însă dumnealui continuă să ducă un mod de viață parazitar și antisocial", a comunicat șeful Sectorului de Poliție nr. 2, Viorel Gorcea.



Periodic, bărbatul este dus la Spitalul de Psihiatrie, dar revine acasă şi îşi continuă modul de viaţă antisocial. Am discutat cu reprezentanţii preturii de sector, dar aceştia ne-au spus că problema nu e de competenţa lor. Cei de la Spitalul de Psihiatrie ne-au cerut o solicitare în scris pentru a ne comunica în ce situaţie astfel de pacienţi trebuie şi pot fi instituţionalizaţi.

Responsabila de serviciul cu presa al Ministerului Sănătăţii, Cristina Stratulat, a spus că situaţia e de competenţa asistenţilor sociali ai primăriei.

Şeful direcţiei Asistenţă Socială Chişinău, Ion Cimpoi, nu ne-a răspuns la telefon.