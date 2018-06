Un turist scos din valurile Mării Negre cere daune de 40.000 de euro salvatorilor. Ce acuzaţii aduce

Unul dintre sutele de cazuri în care turiştii sunt scoşi din apă de salvamari, atunci când este arborat steagul roşu, se va termina în instanţă. Persoana scoasă din valuri vrea daune de 40.000 de euro, scrie adevarul.ro.

Un avocat din Bucureşti, Silviu Radu Luncan (60 de ani), a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia împotriva a trei salvamari şi a unui poliţist local care l-au scos din apă în anul 2016, într-o zi în care era arborat steagul roşu, semn că înotul este interzis.

Procurorul de caz a clasat plângerea avocatului, pe motiv că faptele nu există, dar acesta s-a adresat instanţei cu contestaţie, astfel că dosarul se va judeca pe 13 iunie, la Judecătoria Mangalia.

Silviu Radu Luncan îi acuză pe salvamari de purtare abuzivă, iar pe poliţistul local - de privare de libertate în mod ilegal. Totodată, le cere câte 10.000 de euro daune fiecăruia.

Incidentul s-a produs pe 22 august 2016, pe o plajă din staţiunea Mangalia. În ziua respectivă au fost şase cazuri de persoane înecate pe plajele din Mangalia, marea fiind agitată.

Din declaraţiile avocatului, menţionate de anchetatori, acesta a intrat în apă pentru a-şi "face baia zilnică de două ore în mare". Deşi era steag roşu, omul spune că nu depăşea geamandura.

Mai mult, susţine că este un înotător experimentat, care a participat în trecut la campionate de înot. Acestea ar fi fost motivele pentru care nu a vrut să iasă din apă când cei trei salvamari i-au cerut asta.

În tot acest timp, pe plajă, un echipaj SMURD resuscita un bărbat scos din valuri, care ulterior a murit, iar salvamarii căutau un copil dispărut, pe care apa l-a scos a doua zi la mal mort.

După mai bine de o oră de tratative, mai mulţi turişti au intrat şi l-au scos forţat pe avocat, pe plajă fiind încătuşat de un poliţist local şi dus la poliţia municipală pentru identificare.

"Medicul de pe elicopterul SMURD ne-a rugat să scoatem pe toată lumea din apă. Era steagul roşu arborat, deci interzis accesul în apă. Dacă era toată lumea afară din apă, noi puteam urmări dacă apare copilul dispărut undeva. Toţi au ieşit, doar domnul Luncan a refuzat categoric. Nu ştiam atunci nici cum îl cheamă, nici calitatea dânsului. Au intrat trei salvamari după el, i-a înjurat, i-a împins, băieţii s-au lăsat păgubaşi. El susţinea că şi-a plătit concediul şi nu-l interesează nimic. Vreo oră s-au chinuit salvamarii, după care au intrat câţiva turişti de pe plajă, l-au luat şi l-au adus la mal. A fost încătuşat de un coleg de-al meu, pentru că era recalcitrant. Eu nu am pus mâna pe el", povesteşte ce s-a întâmplat poliţistul local Manuela Dogaru.

Şerban Grigore, salvamar pe plajele din Mangalia de şase ani, este unul dintre cei trei acuzaţi de purtare abuzivă de către avocatul bucureştean.

"Noi eram prinşi într-o altă intervenţie, era un bărbat pe plajă pe care-l resuscitau cei de la SMURD. În timpul acela el era singurul în apă. Ne-am dus trei dintre salvamari să-l scoatem. Nu am reuşit. Au venit nişte voluntari şi ei l-au scos. Noi nu am pus mâna pe el. Nu voia să iasă. Spunea să-l lăsăm să-şi termine baia, că va ieşi el. I-am spus că nu este voie, marea fiind periculoasă. După acest moment, noi ne-am văzut de căutările noastre. Era un copil dispărut în valuri. După un an ne-am trezit chemaţi la Parchet. Noi i-am vrut binele şi rău am găsit", spune salvamarul.

Cei trei salvamari, Şerban Grigore, Alexandru Soare şi Vasile Parciuc, precum şi poliţistul local Manuela Dogaru, susţin că cel salvat a fost recalcitrant, înjurându-i şi ameninţându-i. De cealaltă parte, avocatul spune că salvamarii l-au înjurat şi chiar i-ar fi aplicat câteva lovituri la spate şi la picioare.

"Ce a făcut procuratura este o bătaie de joc. Haideţi să vorbim după aia (data procesului n.red.), când va fi sesizată şi inspecţia judiciară. Sunt multe aici", a declarat pentru Adevărul avocatul bucureştean Silviu Radu Luncan.

Cei patru acuzaţi spun că se gândesc serios să-i facă şi ei plângere celui scos din apă pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. Pe viitor, salvamarii susţin că îi vor avertiza ca şi până acum pe turişti, dar nu vor mai insista să salveze pe cei care se încăpăţânează să-i ignore.

În fiecare an, zeci de persoane se îneacă pe litoralul românesc. Cele mai multe cazuri se întâmplă atunci când marea este agitată, iar înotul este interzis total, salvamarii arborând steagul roşu. Cu toate acestea, unii turişti ignoră orice avertisment şi se aventurează în valuri.

În urmă cu câţiva ani, un bărbat care şi-a dus fetiţa dincolo de geamandură în Eforie Nord a sărit la bătaie la un salvamar, când acesta a vrut să o scoată pe cea mică din apă.