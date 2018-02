Un tată a trei copii din Drochia a rămas fără fiica sa de cinci ani, din cauza autorităţilor locale

Un tată a trei copii din satul Baroncea, raionul Drochia, a rămas fără fiica sa de cinci ani. Autoritățile locale au decis că bărbatul, soția căruia a murit,

nu este în stare să aibă grijă de fetiță. Asistenţii sociali au plasat fetiţa într-o casă de tip familial și susțin că decizia lor este întemeiată și legală.

"Sunt fotografii cu ea. Voi merge până la capăt pentru a-mi întoarce copilul acasă."



Alexandr Streliuc spune că atât el, cât şi copiii lui au trecut prin momente cumplite, când în casă au dat buzna doi polițiști și mai mulți asistenți sociali care i-au luat fetița fără ai oferi explicații.



"Mezina mea era ochii mei... Tot timpul era cu mine. Eu nu m-am opus când au venit să o ia, nu le-am spus nimic. Mă provocau să sar la bătaie, dar cum era să o fac? Poliţiştii mă ţineau de mâini", a spus locuitorul satului Baroncea, Alexandr Streliuc.



Fraţii fetiţei, Cristian de 14 ani și Denis de 12 ani au fost martori ai acestor scene. Ei spun că surioara lor plângea în hohote când a fost luată din casa părintească.



"Au luat-o și fugeau cu ea în brațe, dar Olea striga tata, tata, Denis. - Pe tata unde l-ai găsit când ai venit de la școală? - Era aici în tindă și doi polițiști îl țineau de mâini", a spus fratele victimei, Cristian Streliuc.



Deşi recunoaşte că nu-i este uşor să-i îngrijească, bărbatul spune că face totul pentru ca copiii să nu îndure foame.



"Le gătesc tot ce vor ei. Fac curățenie, dau cu var. Să fie totul în ordine. Asta îi învăț și pe copii."



Rudele bărbatului spun că despărţirea de mezina familiei le-a lăsat tuturor un gol în suflet.



"Copilul acasă și cânta și dansa, dar când am fost eu la Chetrosu, unde ea stă acum mi s-a umplut inima de jale când am mers să o văd. Eu vorbesc la dînsa, ea nu vorbește deloc, copila nu vorbea deloc", a spus locuitoarea satului Baroncea, Natalia Bărbuţă.



Angajaților direcției Asistență Socială din Drochia spun că tatăl, care are 67 de ani, nu putea să le asigure copiilor un trai decent.



"După decesul mamei, copilul era permanent într-o stare neîngrijită, murdar. Am decis plasamentul planificat a acestui copil", a spus şeful adjunct Direcția Asistență Socială, Drochia, Adriana Grozavu.



Avocatul familiei susţine că, în acest caz, autoritatea tutelară a comis un abuz.



"Legea admite luarea copilului din familie doar în cazuri excepționale și anume dacă în familie exista pericol pentru viața copilului. Însă autoritatea tutelară un asemnea pericol nu a constatat.Ca urmare luarea copilului din familia Streliuc este un abuz. Faptul că familia e săracă și se luptă cu sărăcia nu este un temei să ia copilul din familie", a spus avocatul, Violina Munteanu.



Acum tatăl micuţei umblă prin instanța de judecată pentru a-și întoarce copilul acasă.