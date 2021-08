Un tată a 12 copii din Morenii Noi, Ungheni, crează opere de artă din salcie. Cum îl ajută copiii şi cât costă obiectele

Artă din crengi de salcie. Iurie Rogojanu din satul Morenii Noi, raionul Ungheni, care este şi tată a 12 copii, crează cu propriile mâini adevărate opere de artă. El îşi întreține familia împletind coşuri, scaune sau chiar mese din crengi de salcie. Bărbatul a moştenit această pasiune, destul de rar întâlnită în zilele noastre, de la tatăl său şi face asta de când se ţine minte. L-am găsit pe Iurie Rogojanu acasă, cu doi dintre fiii săi mai mici, împletind şi de această dată coşuri din salcie. Masa şi scaunele la care am stat în timpul interviului, au fost create tot de Iurie încă în anul 1996."Când am venit aici în sat, vreo 25 de ani în urmă, mulţi erau impresionaţi de ceea ce fac eu şi încercau, dar lăsau. Iată ăsta este începutul pentru o împletitură, mai departe deja facem aşa încât crengile să se astupe una pe alta, ca să avem o legătură. Ăsta este fundul la coş. "Iurie Rogojanu povesteşte că este o îndeletnicire destul de grea şi puţin mai sunt dintre cei care se încumetă să o îmbrăţişeze."Mulţi vin la mine şi vor să înveţe, se apucă şi repede leapădă. Nu au dragoste, aici e nevoie nu numai să poţi fizic să faci asta, mâini puternice şi să fie foarte atent, să ţii minte tot ce faci, dar trebuie în primul rând să ai pasiune, altfel nu faci."În această îndeletnicire, Iurie Rogojanu este ajutat de doi dintre fii săi, unul de 10 şi celălalt de 14 ani. Moisei şi Matvei spun că au destule comenzi. Din banii obţinuţi, ei îşi vor cumpăra haine şi rechizite de care au nevoie."Noi de cele mai deseori îl ajutăm să cureţe crengile şi să pregătească totul pentru a începe lucrul, deseori tata ne face baza la ceva, iar noi împletim mai departe. Am făcut deja diferite obiecte, corăbioare, coşuri.""Îl ajutăm acum pe tatăl nostru ca să ne putem cumpăra pentru şcoală de ce avem nevoie, dar şi acasă. Acum noi lucrăm împreună cu tata la nişte coşuri, dar în urmă cu ceva timp am făcut chiar şi leagăne."Primele obiecte create de Iurie Rogojan au fost la fel două scaune şi o masă, în anul 1994. Obiectele se păstrează şi astăzi la unul dintre vecinii bărbatului."Din câte îmi amintesc atunci abia se schimbaseră banii şi am plătit pe masă vreo sută de lei. Noi masa asta am luat-o ca să punem televizorul pe ea şi DVD-ul. Acum deja le ţinem în casa mare. "Obiectele create costă de la câteva zeci pană la câteva sute de lei.