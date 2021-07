Un târg cu produse autohtone are loc în Chişinău. Ce poți cumpăra

Mai mulţi producători autohtoni au venit cu fructe de sezon şi obiecte artizanale la un târg organizat la Durleşti cu scopul de a-i ajuta să îşi promoveze roadele muncii lor. Totuşi, cumpărătorii s-au cam lăsat aşteptaţi.Gheorghe Malcoci a venit din satul Horeşti, raionul Ialoveni cu un mix de fructe uscate, pomuşoare, dar şi ierburi medicinale. Bărbatul spune că produsele lui sunt solicitate şi peste ocean."Uscăm şi la soare şi la soare şi în uscătorie, dar uscătoria e cu aer încălzit în seră, adică e ceva nou. Am trimis recent, o lună de zile în urmă vreo 15 kilograme în Canada."Vedetele iarmarocului au fost piersicii şi pomuşoarele. Fermierii spun că sunt mulţumiţi că au unde-şi vinde marfa şi dau asigurări că fructele sunt sută la sută naturale."Cu piersici, cu pere ale noastre din grădină, ale noastre din livadă. E foarte bine cu târgurile acestea organizate pentru ca noi să promovăm marfa, să o vindem pe loc în ţara noastră.""Avem mure de la Sipoteni, Călăraşi care le cultivăm de acuma 19 ani. Ele au foarte multe vitamine, beneficii multe pentru organismul omului."De la târg nu au lipsit nici meşterii populari."Sunt accesorii lucrate din lut polimeric, în mare parte sunt cercei, dar am şi broşe. Am de toate culorile, fiindcă e vară şi trebuie să fim cochete."Vizitatorii s-au arătat încântaţi de bunătăţile aduse de producătorii locali."Producţia autohtonă tot timpul este cea mai bună. E o idee foarte bună, mai bine să fie vândută la noi şi noi să nu cumpărăm de peste hotare.""Ieri am cumpărat afine şi le-am congelat, astăzi luăm ca să le mâncăm. Îmi pare foarte bine, da îmi pare rău că sunt puţini cumpărători.""Văd că sunt alegeri multe aici- Foarte interesante, foarte frumoase, fantastice, depinde gust, dar îmi pare că sunt toate gusturile aici."Totuşi, unii cumpărători au rămas dezamăgiţi de modul în care a fost organizat evenimentul."Foarte puţin, foarte prost organizat. Noi întâmplător am venit şi special am venit pentru asta, dar nu avem ce să cumpărăm.""E binevenit, dar nu a fost reclamă, nu s-a auzit."Organizatorii spun că iarmarocul este deschis pentru toţi producătorii, mai ales că nu trebuie să achite nicio taxă."Noi invităm mai mulţi cumpărători, fiindcă este greu, dar noi totuşi vrem să oferim loc stabil în fiecare weekend. Noi avem un buget pentru promovarea centrului comercial, atâta oferim şi pentru promovarea târgului."Târgul "AuGust de Weekend" va fi deschis în fiecare sâmbătă şi duminică până în luna decembrie.