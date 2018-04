Un tânăr viticultor din Ialoveni s-a ales cu un prejudiciu de peste 300 de mii de lei, după ce a cumpărat butași de proastă calitate. Adrian Loghin a muncit aproape trei ani în Marea Britanie, iar în 2017 s-a întors acasă pentru a pune pe roate o afacere.

Bărbatul a cumpărat 11 hectare de teren în localitatea Horăşti, pe care a plantat 22 de mii de butași, achiziționați de la o pepinieră din raionul Străşeni, iar patru mii dintre ei nu s-au dezvoltat. Iniţial, producătorul l-a asigurat pe agricultor că-i va restitui banii, dar acesta din urmă a rămas doar cu promisiunea.



"Am ajuns la înţelegerea că, într-adevăr, o să iau material săditor din altă parte, iar el îmi restituie banii. Am înţeles că de la dumnealui să nu mai aştept banii că nu are de gând să se achite. Eu am făcut toate calculele şi mi-a ieşit aproape 300 de mii de lei", a spus viticultorul, Adrian Loghin.



Indignat că nu-şi poate recupera banii, tânărul a cerut ajutorul autorităţilor. La faţa locului a mers o comisie formată din reprezentanţi de la Ministerul Agriculturii şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor pentru a evalua pagubele.



"Cele care nu s-au prins, 90 la sută este că materialul săditor a fost necalitativ. Unele vițe erau cu sistem radicular slab dezvoltat. Înmânăm proces verbal şi la viticultor şi la agentul economic", a spus consultant superior, Ministerul Agriculturii, Valeriu Cebotari.



Antreprenorul care a vândut materialul săditor activează în baza autorizației emise de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. Responsabilii susţin că vor examina situaţia.



"Vom merge la pepinieră, neapărat, ea va fi monitorizată. Se demarează un program pentru a produce material de înmulțire şi săditor certificat", a spus şeful Direcţiei Control Semincer, ANSA, Dumitru Rusu.



Reprezentantul firmei din raionul Străşeni a refuzat să comenteze cazul, dar a specificat că decizia de a întoarce despăgubirile va fi luată de patron.



"Se vor întâlni ei şi se vor clarifica sau în judecată, sau pe cale amiabilă."



Fermierul, dar şi familia acestuia susţin că nu vor accepta ca daunele să fie întoarse sub formă de butași, întrucât se tem că situaţia s-ar putea repeta.



" Noi propunem să fie restituiți banii, ca să punem material săditor de calitate", a spuus tatăl viticultorului, Vladimir Loghin.



Dacă problema nu se va rezolva pe cale amiabilă, viticultorul îşi va căuta dreptatea în instanţă. Potrivit ANSA, agenţii economici care vând material săditor de proastă calitate riscă să rămână fără autorizaţie.