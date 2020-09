Un tânăr va alerga în jurul Moldovei pentru a o ajuta pe Alexandra, fetiţa care suferă de amiotrofie spinală

Tot mai multă lume se implică pentru a o ajuta pe Alexandra, fetiţa care suferă de amiotrofie spinală şi care are nevoie de 2,1 milioane de dolari pentru a supravieţui. Petru Ciobanu, un tânăr de 28 de ani, a decis să alerge în jurul Moldovei în speranţa că oamenii vor fi impresionaţi de gestul său şi vor dona bani. Tânărul îşi face studiile de master în Belgia şi este pasionat de alergat. Din cauza pandemiei de coronavirus, acesta a revenit acasă şi învaţă de la distanţă, aşa că a hotărât să acorde mai mult timp pasiunii sale şi să-şi depăşească limitele.

Petru şi-a propus să alerge în jurul ţării noastre, iar zilnic să parcurgă o distanţă de 90 de kilometri. În aventura sa, va fi însoţit de un prieten, care va merge alături de el cu maşina, pentru a-l ajuta.



"Voi încerca să alerg cât mai aproape de graniţele terestre ale Republicii Moldova, pe drumuri naţionale, republicane. Aproximativ, distanţa totală este de 1150 de kilometri, plus, minus", a menționat Petru Ciobanu.



Tânărul urmează să pornească peste câteva săptămâni, când vremea se va mai răci: "Am pornit un ciclu de şapte zile la rând, am alergat câte 10,5 kilometri. Apoi am trecut la alte şapte zile în care voi alerga câte 21 de kilometri."



Pe lângă faptul că vrea să îşi măsoare forţele, Petru Ciobanu vrea să o ajute şi pe Alexa.



"La o anumită vârstă, eşti parcă mai atras de copii, vezi altfel aceste lucruri şi, când am văzut că şansele ei la viaţă depind exclusiv de acest vaccin, care este cel mai scump vaccin din lume, m-a motivat că, atât timp cât voi face această alergare, trebuie să o fac inclusiv cu un scop caritabil", a spus tânărul.



Alexandra în curând va împlini un an, dar duce o luptă contracronometru pentru fiecare zi din viaţă. Când avea doar o lună, fetiţa a fost diagnosticată cu amiotrofie spinală de tip unu. Pentru a supravieţui, micuţa are nevoie de un vaccin, care costă peste două milioane de dolari. Acesta trebuie administrat până la vârsta de doi ani. Pentru Alexa, timpul trece mult prea repede, iar părinţii săi sunt recunoscători fiecărei persoane cu inimă mare care le oferă un sprijin.



"Deja de nouă luni am deschis strângerea de fonduri şi recent am primit un mesaj de la Petru care m-a emoţionat foarte mult, pentru că este un tânăr ambiţios care nu a rămas indiferent", a declarat mama Alexandrei.



Până acum, părinţii Alexei au reuşit să adune aproximativ 760 de mii de dolari. Toţi cei care vor să-i ofere Alexei o şansă la viaţă pot dona pe conturile publicate pe site-ul publika.md. Pentru a lua legătura cu mama fetei, sunaţi la numărul 069994470. De asemenea, pentru a discuta cu Petru Ciobanu, sunaţi la numărul 061025624.

Persoanele care vor să o ajute pe Alexandra pot face donații pe următorul cont bancar:

Cont în LEI MDL :



Banca beneficiara: BC ”Moldinconbank” S.A., cod : MOLDMD2X

Beneficiar : BC ”Moldinconbank” S.A., IDNO: 1002600028096

IBAN : MD94ML000000000002805525

Destinația Plății: MD26ML000002259A03258001, Petru Ciobanu



Cont în USD :



Banca Corespondenta: Belinvestbank, Minsk, Belarus

SWIFT: BLBBBY2X

Banca Beneficiară: BC ”Moldinconbank” S.A., SWIFT: MOLDMD2X

Numele Beneficiarului: Petru Ciobanu

IBAN Beneficiar : MD26ML000002259A03258001, Petru Ciobanu



Cont în EUR :



Banca Corespondenta: Landesbank Baden Wurttemberg, Stuttgart,

SWIFT: SOLADESTXXX

Banca Beneficiară: BC ”Moldinconbank” S.A., SWIFT: MOLDMD2X

Numele Beneficiarului: Petru Ciobanu

IBAN Beneficiar: MD26ML000002259A03258001, Petru Ciobanu



Revolut:

Nume: Petru Ciobanu

ID: petruxzz

Tel: +32485569446



Paypal: p.ciobanu1992@gmail.com



Cont ING Belgium

Titular: Petru Ciobanu

EUR: BE17 3771 0036 4321

SWIFT: BBRUBEBB