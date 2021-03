Un tânăr ţintuit în scaunul cu rotile a fost jefuit de un escroc. Acesta i-a promis să colecteze bani pentru reabilitare

A crezut că îl va ajuta, dar a rămas fără nimic. Este povestea lui Marcel Lemnaru, un tânăr de 24 ani din Orhei care este ţintuit în scaunul cu rotile. Tânărul a căzut pradă unui escroc de carduri bancare care i-ar fi promis că îl va ajuta să colecteze banii necesari pentru reabilitare într-un centru privat. Băiatul spune că a oferit singur datele cardului, după ce acesta ar fi insistat de mai multe ori. Marcel credea că astfel se va putea ridica şi merge pe picioarele sale.



Marcel a fost abandonat de părinţi la doar un an. Băiatul s-a născut cu dizabilitate locomotorie, iar în ultimii ani a avut o intervenţie chirurgicală, dar a fost fără succes. Medicii de la noi au promis că vor efectua o noua operaţie gratis, dar tânărul are nevoie de bani pentru reabilitare. După ce a făcut un apel public că are nevoie de ajutor, un bărbat i-a scris pe o reţea de socializare că ar dori să-i ofere bani.



"O persoană de pe un site de socializare, a insistat să îi ofer datele de pe spatele cardului. El spunea că vrea să mă ajute cu bani. Eu îmi doresc să merg, dar acum nu mai am nici o şansă. "



Marcel se află la un centru de plasament din Orhei, iar directorul acestuia regretă că unii oameni profită de naivitatea unor persoane care au nevoie de ajutor.



Suntem şi noi întristaţi de cele întâmplate. Banii erau adunaţi pentru a fi achitată reabilitarea, dar Marcel a rămas fără nimic. "



Marcel a depus o plângere la Inspectoratul de Poliie Orhei.



" La momentul de faţă, poliţiştii întreprind toate măsurile necesare pentru depistarea persoanelor care se fac vinovate de săvârşirea victimii date. "



Angajaţii băncilor recomandă beneficiarilor să nu divulge nimănui datele cardului.



" Numărul cardului, CVV cardului, perioada de valabilitatea, sunt informaţii strict confidenţiale. Atât timp cât o persoană doreşte să facă transfer, este nevoie doar de numărul cardului. Echipa băncii a decis să îi doneze tânărului 10 000 de lei, pentru al putea ajuta. La fel, îi vom deschide un cont curent şi un cont de card ca să poate beneficia de servicii bancare. "



Potrivit poliţiei, pe parcursul lunii ianuarie, pe teritoriul ţării au fost înregistrate aproape două sute de cazuri de escrocherii bancare.