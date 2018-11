Un tânăr meşter din Capitală a realizat un adevărat obiect de artă din viţă de vie (FOTO)

Obiect de artă realizat din crengi de viţă-de-vie. Este lucrarea lui Sergiu Papuca, un tânăr meşter din Capitală care oferă o nouă viaţă lemnului. Lucrarea reprezintă o căruţă trasă de un cal şi este piesă de decor într-o gospodărie din satul Pănăşeşti, raionul Străşeni.



Provocarea lui Sergiu a început acum un an, după ce a fost rugat să facă o căruţă din paie, ca element de decor pentru o viitoare pensiune.



"Din start am început să îi împletesc nuieluşele. A venit cineva a venit în ospeţie şi a zis, da ştii, căruţa asta este bine să o faci să dormi în ea şi de aici mi-a venit ideea că trebuie să îi fac un acoperiş. Am lucrat undeva vreo două luni jumătate, sâmbătă şi duminică veneam şi lucram la ea", a spus Sergiu Papuca, meşter.



Într-o zi meşterul s-a prins că o căruţă nu valorează nimic dacă nu este trasă de un cal. Aşa că s-a apucat din nou de treabă.



"De la început am făcut carcasa metalică, mi-am fărmat capul cum să fac această carcasă. Am desenat pe asfalt, cu creta obişnuită. Am desenat forma şi am îndoiat prima parte şi a doua parte şi după care picioarele. O săptămână de zile am lucrat la carcasa metalică. Nu sunt sudor, mi-am ars faţa, mâinile"



Meşterul a ales cu grijă lemnul din care urma să fie făcut calul.



"Foarte greu am găsit butaşii aceştia, am găsit nişte vii părăsite, lăsate de stăpân, stăpânul mi-a dat voie, am mers, le-am luat. Am adus acasă butaşii aceştia, i-am curăţit, i-am deconjit totalmente. Coaja nu am putut să o las pentru ca să nu stea insectele în ei. În jur la 40 de butaşi am folosit", a spus Sergiu Papuca, meşter.



Proprietarul gospodăriei unde este amplasată lucrarea spune că aceasta trezeşte admiraţia tuturor care o văd.



"Oaspeţii reacţionează foarte bine, când vin să se relaxeze sâmbăta şi duminica, supă o săptămână de lucru rămân impresionaţi, mă întreabă mulţi cine mi-a făcut căruţa, cine mi-a făcut calul", a spus Igro Chintea, proprietarul gospodăriei.



Sergiu susţine că nu vrea să se oprească aici, acum plănuieşte să mai realizeze o lucrare din crengi de viţă de vie la fel de impresionantă.



"Vreau să fac o maşină a anilor 1940. Era foarte frumoasă cu aripile acestea mari, tot vreau să o fac din butaşi de viţă de vie, dar să se deplaseze, să fie trasă de cai. Abia îmi fac schiţa. Este greu să faci o maşină din viţă de vie să se deplaseze", a spus Sergiu Papuca, meşter.



Preţul pentru o astfel de lucrare costă în jur de 15 mii de lei.