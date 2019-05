Un tânăr în scaun cu rotile intenţionează să atace în instanţă o magistrată de la Judecătoria Chişinău. Află care este motivul

Un tânăr în scaun cu rotile intenţionează să atace în instanţă o magistrată de la Judecătoria Chişinău, sediul Centru. Bărbatul este supărat pe faptul că magistrata a început o şedinţă, în care el era parte a procesului, fără să-l aştepte. Asta deşi ar fi anunţat că întârzie doar câteva minute, pentru că nu a avut acces la liftul din instituţie, destinat persoanelor cu dizabilităţi. Alexei Boboc spune că a fost nevoit s-a folosească ascensorul comun pentru a ajunge la etajul patru.

"Am întârziat undeva cu cinci minute. Judecătoarea ne-a spus că în acest caz toţi sunt egali. Trebuia să vin la timp şi nu contează alte circumstanţe. Pe scări, celor în scaune cu rotile le este foarte greu. Dar noi am aşteptat ascensorul şi ne-am urcat", a declarat Alexei Boboc, tânăr din Capitală.





Liftul destinat persoanelor cu dizabilităţi poate fi deschis doar cu o cheie care este păstrată la pază.





"În acel moment nu era nimeni la pază. M-am urcat la etajul 2, acolo este alt domn. L-am întrebat pe el dacă are cheie. A zis că nu are să o căutăm la primul etaj. Am rugat să-mi prmită, dar am pierdut undeva 10 minute sau 5 , nici nu mai ştiu", a declarat Valeria Crutova însoţitoarea tânărului.