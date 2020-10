Un tânăr din România, operat la Chișinău: "Nu regret deloc că am ales să mă operez în Republica Moldova"

Un tânăr din România a fost recent operat la hernia de disc la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău. Potrivit tânărului probblema de sănătate a descoperit-o în Londra, acolo unde locuieștie la moment, iar până a se decide la interveția chirughicală acesta a analizat foarte multe spitale până a alege să vină în Moldova.

„Eu, locuind în Marea Britanie, diagnosticul de hernie de disc mi-a fost pus acolo, apoi am mers în România unde, la fel, a fost confirmat de către neurochirurgii români. Am auzit despre renumele acestui institut în efectuarea operațiilor neurochirurgicale”, a spus tânărul.

Ajuns la Chișinău, Corneliu a efectuat o Rezonanță Magnetică, pentru a localiza hernia și a afla gravitatea.

După lungi pregătiri și investigații, intervenția chirurgicală a avut loc cu succes.

„M-am simțit bine imediat după operație. După ce m-am trezit din anestezie nu am mai simțit și nu simt nici până acum nici o durere din cele pe care le aveam foarte des până la operație. Am rămas foarte plăcut impresionat de atenția primită din partea Profesorului neurochirurg Grigore Zapuhlîh și de profesionalismul său”, ne-a mărturisit pacientul după operație.

Uimirea lui Corneliu nu a fost doar rezultatul remarcabil obținut de neurochirurgii de la Chișinău în intervenția chirurgicală efectuată dar și în atitudinea lor frumoasă față de pacienți.

Potrivit tânărului, la Chișinău a primit ceea ce nu primea la Londra sau București de la medicii la care se adresase anterior.

„Încă de când am ajuns la Chișinău nu am avut nici un dubiu în privința reușitei acestei operații. În comparație cu alți doctori la care am mai fost cu această problemă medicală, în alte țări, nicăieri nu am fost tratat și ascultat așa cum au făcut-o doctorii de la INN. Aici mi-au fost explicate în amănunte până și toate riscurile acestei intervenții”.

Pacientul nu a evitat, la externare, să își exprime gratitudinea și față de ceilalți membri ai echipei profesorului Zapuhlîh.

„În echipa domnului profesor am descoperit niște oameni deosebiți, nu doar ca și doctori dar și ca oameni. Mai rar se întâlnesc asemenea oameni buni și receptivi. Mulțumesc întregii echipe pentru ajutorul acordat. Nu regret deloc că am ales să mă operez în Chișinău și nu în Londra sau București”, a conchis Corneliu, întorcându-se acasă mulțumit de serviciile medicale primite la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău.