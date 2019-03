Un tânăr din raionul Şoldăneşti a pus pe roate o afacere pentru a rămâne acasă, alături de familie. Cum e să fii antreprenor şi student la două facultăţi

În timp ce unii visează să plece în străinătate, un tânăr de 24 de ani din satul Cuşmirca, raionul Şoldăneşti vrea să se realizeze în ţară, unde sunt părinţii şi rudele.

Cristian Bulat este student la două facultăţi şi se ocupă şi de administrarea unei mici ferme de vaci.



Cristian Bulat a decis să deschidă o fermă de vaci acum doi ani. Tânărul s-a făcut antreprenor, în primul rând, pentru a-şi ţine tatăl acasă.



"Într-o bună zi, tata voia să plece peste hotare, eu eram student, sora tot, şi mi-a venit ideea să facem fermă", a spus Cristian Bulat, fermier.



De la vorbă şi până la faptă au fost şase luni de muncă asiduă. Tânărul a câştigat un grant, a făcut un credit bancar şi a reuşit să ridice o fermă modernă, care are acum 30 de vaci. Fiecare membru al familiei are rolul său.



"Eu mă ocup de lapte, vine maşina, îl dau, îl încarc, îl măsurăm. Facem grăsimea la aparat", a explicat Svetlana Bulat, mama lui Cristian.



"Al meu este furajul vitelor, să îl fac, să le dau mâncare, toată curăţenia din jurul lor", a afirmat Ieroslav Bulat, tatăl lui Cristian.



"Tata e mai mult în fermă, eu mă duc pe deal, ce ţine de arat, cultivat, semănat, pentru furaje. Fânul îl facem noi, la fel porumbul, ce ţine de premixuri, nutreţuri, avem multe pe care le cumpărăm", a declarat Cristian Bulat, fermier.



Văcuţele oferă zilnic câte 250 de litri de lapte care e cumpărat de o fabrică din Soroca. Pe lângă munca de la fermă, tânărul e şi student în Capitală, la drept şi la zootehnie.



"Avem probleme mari cu veterinarii, nu îi putem găsi şi m-am gândit să rezolv eu problemele. Prima jumătate a zilei la universitatea de drept, a doua jumătate plec acasă, la fermă. La universitatea agrară e prin corespondenţă. E greu, dar trebuie să le scot pe toate la capăt", a precizat fermierul.



Tânărul fermier are planuri mari pentru viitor, vrea să îşi finalizeze studiile şi să îşi dezvolte afacerea: Visul meu este să ajung la 50 de capete mulgătoare, să pot eu cu familia să o gestionez. Să lucrez acasă la mine, să fiu lângă mama şi langă tata, lânga neamuri. Sa fiu stăpân la mine în ţară, să nu fiu robul altcuiva".