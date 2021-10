Un tânăr din Orhei şi-a transformat pasiunea într-o afacere de familie

A transformat pasiunea într-o frumoasă afacere. Este povestea lui Profir Nicov, un tânăr din Orhei. Acum doi ani a cusut primul portmoneu dintr-o pereche de cizme vechi şi cu unelte confecţionate manual, iar acum lucrează în propriul atelier și coase zeci de articole.

Până a pune pe roate această afacere, bărbatul a încercat de toate: a fost militar apoi a făcut studii în marketing, a confecţionat dormitoare din lemn, ca mai târziu să descopere această pasiune. Primii lui clienţi au fost colegii de serviciu şi prietenii.



"La început, sigur, era ceva simplu, iar, cu timpul, când au apărut primii clienţi, au început să apară şi modele mai dificile. La dorinţa clienţilor, am început a confecţiona mult mai mult. Într-un fel, ne-am dezvoltat aşa, treptat, fără să ne dăm seama", a menţionat Profir Nicov.



Fiecare articol este creat după dorinţa şi cerinţele clienţilor: "De bază au fost clienţii. Ei veneau cu modelul său, mi-l prezentau mie, eu îmi făceam schiţa din hârtie, apoi făceam proiectul din hârtie şi urma articolul din piele".



Soţia, Ecaterina, este cea care îl încurajează să-şi pună în practică ideile şi chiar îl ajută în procesul de confecţionare.



"În procesul de lucru îl ajut la pregătirea materialelor. Proiectul îl face soţul, eu pregătesc pielea şi deja la finisare, ceea ce ţine de vopsire, şlefuire. Adică începutul şi finalul. Ceea ce ţine de coasere, soţul se ocupă", a spus femeia.



Ecaterina a fost cea care a obţinut finanţare în cadrul proiectului "Femei în afaceri". Astfel, tinerii au reuşit să deschidă propriul atelier și să cumpere două maşini de cusut.



"Am făcut proiectul în două zile şi am transmis într-un noroc. Chiar pe 31 decembrie ne-au sunat de la ODIM şi ne-au spus că am câştigat grantul, dar noi deja începusem să lucrăm", a declarat Ecaterina.



Soţii au planuri mari de viitor. Sunt în proces de negociere a unui contract cu un magazin de peste hotare şi lucrează la proiectul propriului magazin online.