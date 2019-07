Un tânăr din Nisporeni se vinde pe internet. Cere zeci de mii de euro pentru un rinichi

A ajuns în culmea disperării din cauza datoriilor. Un tânăr este gata să-şi vândă un rinichi, pentru 50 de mii de euro. Acesta a anunţat despre intenţia sa pe o reţea de socializare, iar din primele minute, postarea a adunat zeci de comentarii.



Echipa noastră a reuşit să obţină reacţia tânărului de 25 de ani, care este originar din Nisporeni. Acesta spune că totul a început acum câţiva ani, când soacra s-a îmbolnăvit de cancer, iar toţi prietenii şi rudele i-au întors spatele. Aşa că, de-a lungul timpului, a fost nevoit să ia mai multe credite pentru a cumpăra medicamente



"Toate creditele care le-am luat au fost pentru mama soacră. Pentru ca să o putem pune pe picioare. Acum situaţia e foarte rea şi o ţinem doar cu medicamente. M-a sunat zilele trecute de la firma de creditare şi mi-a spus că dacă nu achităm toată suma, atunci ne pun sechestru pe casă."



Pentru că nu a achitat la timp ratele, bărbatul a acumulat o datorie de 60 de mii de lei faţă de firma de creditare. Acesta este şofer la o companie din Capitală şi are un salariu de 5 mii de lei. Este singurul din familie care are un loc de muncă, iar banii îi ajung doar pentru strictul necesar. Soţia lui stă acasă şi are grijă de mama sa, imobilizată la pat.



"Când am scris despre asta, toţi m-au criticat, m-au luat în derâdere, doar câţiva s-au arătat interesaţi să mă ajute. Nu m-am gândit prea mult, mi-a trecut brusc prin minte şi am zis că asta este ultima soluţie pe care o am. "



Bărbatul mai spune că mai mulţi oameni s-au oferit să-l ajute cu bani, după ce a făcut postarea pe reţelele de socializare. Dacă ar reuşi să colecteze suma necesară pentru a acoperi datoriile, atunci ar renunţa la ideea de a-şi vinde rinichiul. Traficul de organe în ţara noastră este ilegal şi se pedepseşte prin lege. Potrivit datelor Centrului pentru combaterea traficului de persoane, din 2015 şi până în prezent, au fost descoperite 15 cazuri de trafic de organe. Cei care le vând sau cumpără, riscă închisoare sau amendă de până la 200 de mii de lei.

Printre cele mai recente cazuri de trafic de organe care au ajuns în atenţia presei se numără unul din 2016, când o femeie din Hânceşti a anunţat pe reţelele de socializare că vinde un rinichi pentru 25 de mii de dolari.

De asemenea, în 2017, un bărbat din Leova, sfătuit de un consătean, a postat un anunț similar, iar din banii obţinuţi, acesta intenţiona să îşi cumpere un apartament în Chişinău.