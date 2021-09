Un tânăr din Cimişlia dă o altă viaţă lemnului

Un tânăr de 34 de ani din satul Lipoveni, raionul Cimişlia, de câţiva ani, dă o altă viaţă lemnului. Ion Rusu face mobilier în stil rustic și obiecte decorative. Meșterul spune că această îndeletnicire îi aduce plăcere și liniște sufletească.Ion povesteşte că a moştenit pasiunea de la bunicul său, iar după clasa a IX-a a învăţat meseria de tâmplar:''Am făcut practică prin Chişinău, acolo l-am întâlnit pe Brînceanu Alexandru. El este un meşter foarte, foarte bun. Şi tot ce făcea el şi lucrările sale m-au inspirat. Şi aşa am început să lucrez. Orice meserie se fură.''Meşterul a reușit să-și deschidă o afacere, iar banii câştigaţi la nuntă i-a investit în utilaj:''Toţi bani de la nuntă împreună cu soţia am decis să-i investim în utilaje. M-a ajutat şi fratele. Încet, încet au început să mă cunoască lumea. Ca să cumperi un aparat este foarte uşor, dar ca să capeţi încrederea în oameni este foarte greu.''Lemnarul din Lipoveni spune că lucrările sale sunt realizate în stil rustic şi cu elemente tradiţionale:''Cel mai mult îmi place nucul. Am confecţianat o frunză de viţă de vie. Cu aşa elemente decorez uşile la beciuri.''''Cel mai des execut foişoare, mese, scaune, beciuri. Toate în stil rustic. În stil cioplit, la mine toate lucrările îs diferite.''Astăzi, meşterul care făureşte opere de artă se mândreşte cu lucrările sale.''Acestea sunt nişte lucrări efectuate de mine. Această bucătărie. Am făcut-o din lemn natural şi s-a primit foarte interesant.''Până în prezent, Ion Rusu a reușit să realizeze peste trei mii de lucrări din lemn.