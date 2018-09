Un tânăr din Capitală, pasionat de motoare. Face minuni din motociclete vechi şi le vinde iubitorilor de piese unicat

Este operator la fabrica de sticlă, iar în timpul liber restaurează motociclete vechi. Vorbim despre Pavel Stratin, un tânăr din Capitală pasionat de motoare.

Cel mai vechi vehicul pe două roţi căruia i-a dat o nouă viaţă are peste 50 de ani. Bărbatul recunoaște valoarea unei piese ruginite, care, la prima vedere, nu mai poate fi de folos.



De obicei, bărbatul își vinde creațiile iubitorilor de piese unicat de peste hotare. Cel mai greu meşterului îi este să perfecteze documentele, întrucât foştii stăpâni sunt greu de găsit.



"Cel mai tare îmi place să lucrez la un motor, la care fostul proprietar a renunţat, şi anume a renunţat categoric, l-a dus la fier vechi", a explicat tânărul.



Printre vehiculele pe două roţi cărora Pavel Stratin le-a dat o nouă viaţă este şi un model "Dnepr K-760" din anul 1963.



"Este al unui foarte bun prieten de al meu, care l-a luat într-o stare să spunem aşa demnă de fier vechi, dar am lucrat la el împreună, am reuşit ce am reuşit şi ne bucurăm foarte mult", a spus Pavel Stratin.



Timp de zece ani, în atelierul său improvizat, Pavel Stratin a restaurat 15 motociclete: "Am avut cazuri când am fost la fostul proprietar cu motorul gata făcut, i-au dat lacrimile".