Un tânăr de 27 de ani a căzut în gol de la etajul cinci al unui bloc din Capitală

Un tânăr de 27 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a căzut de la etajul cinci al unui bloc din Capitală. Incidentul a avut loc în această dimineață pe strada Lech Kaczynski din sectorul Centru. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au găsit pe bărbat în stare conștientă. Până la venirea ambulanței, victima le-a spus anchetatorilor că nu ține minte cum s-a întâmplat totul.



- Ai căzut sau ce ai pățit?

- Cred că da. Nu știu. Am avut o criză epileptică.



Potrivit medicilor, bărbatul a suferit multiple traumatisme la picioare și la cap. El va rămâne o perioadă sub supravegherea doctorilor. Poliţiştii urmează totuși să stabilească dacă tânărul nu se afla sub influența drogurilor.