Un tânăr care la 17 ani trăia pe străzi a ajuns milionar la 21 de ani! N-a câștigat la loterie

Harry Sanders, în vârstă de 21 de ani, din Melbourne, a devenit milionar după ce compania pe care a creat-o, numită Studiohawk, a ajuns să valoreze 1,5 milioane de dolari australieni, scrie libertatea.ro.

Același Harry Sanders a trăit, la 17 ani, timp de un an pe străzile orașului australian. „Cea mai grea noapte pe străzi a fost prima. Nu știam ce să fac și unde să mă duc. Mi-am petrecut primele nopți sub un pod și m-am simțit oribil cerând ajutorul oamenilor”, și-a amintit Harry.

Cum a făcut rost de mâncare „Să trăiești pe stradă poate fi periculos, fiindcă sunt mulți care au propriile teritorii. Am intrat în multe probleme la început. Am reușit mereu să-mi fac rost de mâncare. Mergeam la magazine și le ceream mâncarea pe care n-au putut să o vândă peste zi și îmi dădeau. Pentru că am trecut prin această experiență, am învățat să mă descurc în situații stresante”, a mai povestit proaspătul milionar.

„Determinarea a fost acerbă, fiindcă știam că, dacă nu reușesc, nu aveam un plan de rezervă”, a spus Sanders, despre afacerea pe care a pornit-o. Studiohawk este o agenție specializată pe optimizarea motoarelor de căutare de pe internet, care ajută site-urile să devină mai vizibile pe internet și, la rândul lor, să dezvolte mai multe afaceri.

Harry a fost interesat de tehnologia SEO de mic și a pus bazele Studiohawk la 16 ani, dar curând a rămas fără bani. Cele cinci sfaturi pentru succes După perioada petrecută pe străzi, a relansat compania.

Afacerea lui s-a dezvoltat spetaculos în ultimii trei ani, iar luna trecută a deschis primul birou și la Londra. Harry Sanders a dezvăluit și un set de trucuri care l-au ajutat să devină dintr-un om al străzii un milionar, în timp-record. „Îmbracă-te astfel încât să te simți bine!

Nu trebuie să porți costum ca să ai succes! Somnul nu e o slăbiciune. Dormi cel puțin opt ore pe noapte! Nu poți conduce o companie dacă ești obosit! Citește cărți și reviste legate de domeniul tău de activitate și care te pot inspira. Vei descoperi noi perspective. Investește în tine! Dar ai grijă la cheltuieli. Vezi de unde poți face economii și banii rămași te vor ajuta să-ți dezvolți afacerea!