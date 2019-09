Un tânăr a încercat să ajungă în SUA cu paşaportul unui bătrân de 81 de ani

Un indian de 32 de ani a încercat să ajungă în Statele Unite cu paşaportul altei persoane. Doar că adevăratul posesor al actului de identitate era un bătrân de 81 de ani.

Pentru a păcăli poliţiştii de frontieră de la aeroportul din New Delhi, tânărul şi-a pus barbă albă şi ochelari de vedere şi s-a deplasat cu un scaun cu rotile.



Totuşi, oamenii legii au observat că pasagerul avea un comportament suspect şi evita contactul vizual. La o privire mai atentă, poliţiştii şi-au dat seama că bărbatul din faţa lor nu are 81 de ani şi că acesta foloseşte actele altei persoane. Bărbatul a fost audiat şi a recunoscut că are 32 de ani.

Deocamdată nu s-a aflat care a fost motivul pentru care a recurs la această metodă. Dacă va fi găsit vinovat de fals de identitate şi de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, bărbatul riscă să îşi petreacă următorii 5 ani după gratii.