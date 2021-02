Un tânăr a fost surprins de camerele de supraveghere furând două laptop-uri dintr-un liceu. Ce amendă riscă acesta

A furat două laptopuri dintr-un liceu, iar după două săptămâni, a mai sustras două dintr-un birou din Chişinău. Hoţul e un individ de 27 de ani, care a fost identificat datorită camerelor de supraveghere. Acesta şi-a recunoscut vina şi le-a spus poliţiştilor că era beat când a comis infracţiunile. Totuşi a vândut la amanet dispozitivele în valoare de aproape 17 mii de lei."- Recunoşti că eşti vinovat?- Da. Am forţat două geamuri şi am luat de acolo două laptopuri. Am intrat beat într-un oficiu de pe strada Ismail şi am furat de acolo două laptopuri."Directoarea liceului de unde au fost furate dispozitivele susţine că acestea erau folosite la lecţiile online."Buton de alarmă nu putem pune, căci acesta este costisitor, ne-am gândit la o metodă mecanică de a securiza acele geamuri, fiindcă la etajul întâi nu toate geamurile se rabatează şi se deschid."Potrivit Poliţiei Capitalei, suspectul a fost anterior judecat tot pentru furt. Acum el este cercetat penal în libertate şi riscă amendă de până la 67 000 de lei, muncă în folosul comunităţii sau până la 4 ani de închisoare.