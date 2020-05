Un tânăr a fost prins în timp ce conducea mașina cu 308 km/oră

Un tânăr de 19 ani a fost surprins de poliția provincială din Ontario în timp ce conducea cu 308 km/oră pe autostrada Queen Elizabeth, informează CNN.

"Este cea mai mare viteză de care am auzit vreodată", a spus sergentul Kerry Schmidt într-un clip video postat pe Periscope.

Potrivit polițistului, limita de viteză pe acea șosea este de 100 km/oră, cu porțiuni unde limita crește la 110 oră.

Tânărul era la volanul automobilului tatălui său. Permisul său a fost suspendat pentru șapte zile, iar mașina tatălui ridicată.

308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a “drive” with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9