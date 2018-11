Un tablou semnat de René Magritte a fost vândut cu 26,8 milioane de dolari

, scrie agerpres.ro. ''Le principe du plaisir'' a detronat ''La corde sensible'', lucrare vândută la sfârşitul lunii februarie 2017 la Londra pentru 14,4 milioane de lire sterline (comisioane şi taxe incluse), respectiv 17,9 milioane de dolari.Valoarea pânzei fusese estimată între 15 şi 20 de milioane de dolari de Sotheby's, care a declarat că şapte colecţionari diferiţi au licitat pentru acest tablou, un număr neobişnuit de mare.Şi alte lucrări au fost vândute cu sume ce au depăşit valoarea iniţială estimată, printre acestea numărându-se tabloul ''Improvisation on mahogany'', semnat de pictorul de origine rusă Vassily Kandinsky, adjudecat cu 24,2 milioane de dolari după ce fusese estimat de Sotheby's între 15 şi 20 de milioane de dolari.Punctul culminant al vânzării, licitaţia unei opere de Marsden Hartley, considerată una dintre primele lucrări în totalitate abstracte din istoria artei americane, nu şi-a găsit un cumpărător. Pictura "Pre-War Pageant", realizată pe durata unei şederi prelungite în Berlin, a fost estimată la 30 de milioane de dolari, de aproape cinci ori peste recordul actual stabilit de o operă a artistului american - ''Lighthouse'' (6,3 milioane de dolari), la o licitaţie organizată în 2008 de casa Christie's la New York.Duminică, ''Coin de jardin avec papillons'' de Vincent Van Gogh, cu o valoare estimată la 40 de milioane de dolari, a rămas în continuare la proprietarul său la sfârşitul licitaţiei organizată de Christie's, dedicată impresionismului şi artei moderne. După eveniment, casa de licitaţii s-a arătat totuşi încrezătoare că această reprezentare a unui colţ din grădina Asnieres, din perioada pariziană a lui Van Gogh, îşi va găsi un cumpărător.Vânzările continuă până joi seara.