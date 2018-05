Un tablou realizat de Picasso, vândut la licitaţie cu 115 milioane de dolari

, scrie agerpres.ro. Tot marţi, în cadrul aceleiaşi licitaţii, au fost stabilite două recorduri de preţ pentru tablouri semnate de Claude Monet şi Henri Matisse.Tabloul "La fillette a la corbeille fleurie", cumpărat direct din atelierul pictorului spaniol de americanca Gertrude Stein şi fratele ei Leo, stabiliţi la Paris la începutul secolului al XX-lea, a fost vândut marţi cu un preţ ce ocupă locul al şaselea în topul celor mai scumpe tablouri vândute vreodată la licitaţie (comisioane şi taxe incluse).Pablo Picasso (1881-1973) este singurul pictor care a creat mai multe tablouri ce au fost vândute la licitaţie cu preţuri de peste 100 de milioane de dolari. Patru dintre operele realizate de artistul spaniol au depăşit acest prag istoric."La fillette a la corbeille fleurie" a fost vedeta colecţiei înfiinţate de un nepot al magnatului petrolului John D. Rockefeller, David, decedat în 2017 la vârsta de 101 ani, şi soţia lui, Peggy.Peste 1.600 opere din această colecţie vor fi propuse spre vânzare în această săptămână de casa Christie's, care vizează stabilirea unui nou record mondial de preţ pentru o singură colecţie de artă. Toate încasările ce vor fi obţinute vor fi donate unor asociaţii de caritate.Estimată la 600 de milioane de dolari, colecţia Rockefeller are şanse reale să doboare fără dificultate precedentul record în domeniu, stabilit în 2009, când colecţia Yves Saint Laurent - Pierre Berge a fost vândută cu 484 milioane de dolari.În cadrul licitaţiei organizate de casa Christie's marţi, un nou record a fost stabilit pentru un tablou pictat de Claude Monet (1840-1926). Una dintre creaţiile artistului francez, "Nympheas en fleurs", a fost vândută cu 84,6 milioane de dolari.Această pânză pictată la Giverny între 1914 şi 1917 a eclipsat precedentul record de preţ al pictorului francez, deţinut de pictura "Meule", ce a fost vândută în 2016 la New York cu 81,4 milioane de dolari.Tot marţi, tabloul "Odalisque couchee aux magnolias", realizat de pictorul francez Henri Matisse (1869-1954), a fost vândut cu 80,7 milioane de dolari, stabilind la rândul său un nou record de preţ pentru operele acestui artist.Această pânză din 1923 a pulverizat precedentul record pentru o pictură de Henri Matisse - 46,4 milioane de dolari -, deţinut de "Les coucous tapis bleu et rose", stabilit cu ocazia vânzării colecţiei Saint Laurent-Berge.