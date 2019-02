Un tablou al muzeului din San Francisco, identificat ca o operă a lui Van Gogh

suspectat odinioară că ar fi un fals, drept una din operele celebrului pictor olandez, relatează AFP, citează agerpres.ro Pânza intitulată "Nature morte avec des fruits et des châtaignes", a fost oferită muzeului din San Francisco în 1960, de persoane particulare. Tabloul nu figura totuşi în catalogul operelor lui Van Gogh, numeroşi experţi având dubii privind autenticitatea sa."Urma să aflăm dacă pictura era sau nu realizată de Van Gogh", a declarat AFP, Milou Bollen, purtătoare de cânt a muzeului olandez.În cadrul cercetărilor, experţii muzeului Van Gogh au avut surpriza de a descoperi un alt tablou sub această natură moartă, portretul unui femei. "Vincent van Gogh îşi refolosea adesea pânzele din lipsa de bani", a explicat doamna Bollen.Fine Arts Museum din San Francisco nu a putut fi contactat pentru a comentat informaţia, notează AFP.Pe site-ul său,Potrivit ziarului olandez De Volkskrant, 'Nature morte avec des fruits et des châtaignes' ar fi fost pictat la Paris în toamna anului 1886. Tabloul ar fi aparţinut mamei pictorului francez Emile Bernard, prieten cu Vincent van Gogh.În fiecare an,În total, 14 lucrări au fost adăugate din 1988 la lista oficială a tablourilor sale.