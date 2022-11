Un SUV a intrat într-un magazin de artificii. Depozitul a luat foc (IMAGINI de GROAZĂ)

Un SUV a intrat într-un magazin de artificii din West Malbourne, Florida. În urma accidentului a izbucnit un incendiu, iar depozitul de artificii a luat foc. Martorii au filmat incidentul și au postat imaginile pe internet.

Potrivit presei locale, șoferul a murit pe loc, iar poliția locală încă nu l-a identificat. Accesul în zonă a fost restricţionat întrucât pompierii spun că aflarea în apropierea magazinului de artificii reprezintă un pericol.

Potrivit specialiştilor, în orice moment pot izbucni explozii.

One person is dead after crashing a vehicle into a ⁦Phantom fireworks store in West #Melbourne .Police say it’s unclear what caused the crash. Video shows the moment after the car rams into the phantom, fireworks causing a massive explosion inside. pic.twitter.com/rpd2x48nfE