Tragedie la gara din oraşul Alba Iulia din România. Un subofiţer a murit electrocutat, în timpul pregătirilor pentru parada de 1 decembrie. Incidentul s-a întâmplat când militarul se afla pe un complex antiaerian și descărca tancurile din trenul sosit de la Turda.

Potrivit presei din ţara vecină, subofiţerul s-a urcat pe tancuri și s-ar fi atins de firele electrice ale CFR, care în acel moment ar fi trebuit să fie scoase deja de sub tensiune. Colegii militarului au alertat imediat serviciul de urgenţă.

Veniţi la faţa locului, paramedicii nu au putut decât să constate decesul bărbatului. Martorii spun că totul s-a întâmplat atât de repede încât nu au reuşit să facă nimic pentru a-i salva viaţa militarului.



"A ieşit din tanc şi a atins cablul de înaltă tensiune şi chiar l-a aruncat ca pe o păpuşă. Am văzut o flamă şi am auzit o bubuitură."



"Am luat stingătorul, am fugit ca să pot să ajut, dar cum să te sui dacă curentul era în tensiune acolo sus. Când l-au coborât jos, hainele de pe el erau arse."



Ministerul Apărării din România va cerceta cauzele producerii incidentului. Şi reprezentanţii Întreprinderii "Căi Ferate România" şi-au exprimat regretul pentru cele întâmplate şi au precizat că au deschis o anchetă în acest caz.