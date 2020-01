Un student de la UTM a inventat o mână artificială care poate fi manevrată cu puterea gândului

foto: publika.md

Proteză dirijată cu puterea gândului. Un student de la Universitatea Tehnică din Moldova a inventat o mână artificială care poate fi manevrată cu puterea gândului, datorită unei brăţări speciale. Proteza poate fi tipărită în doar câteva ore la o imprimantă 3D. Tânărul îşi doreşte ca invenţia sa să le facă viaţa mai uşoară persoanelor cu nevoi speciale.



Vladislav Kovalskii are 22 de ani şi este student în anul patru la Facultatea Microelectronică a Universităţii Tehnice din Moldova. Ideea creării unui astfel de dispozitiv i-a venit în timp ce căuta să-şi stabilească tema tezei de licenţă.



"Am văzut ceva asemănător, care m-a interesat. Mi-am dorit să creez ceva propriu, să îmbunătăţesc funcţionalitatea dispozitivului şi să ajut oamenii. Nu am dorit să fac ceva doar ca să spun că am făcut, ci ca acest lucru să aducă un plus oamenilor."



Au urmat câteva luni de muncă asupra protezei, dar şi asupra softului care pune în mişcare dispozitivul.



"Se foloseşte această brăţară care se îmbracă pe mână. Aceasta are opt senzori care citesc contracțiile mușchilor. Datorită acestora se mişcă mâna. De aici se transmite informaţia la procesor, care transformă comenzile în mişcări. Aici avem cinci motoare care prin intermediul firelor fac ca degetele să se îndoaie."



Toate elementele pentru crearea protezei sunt tipărite la o imprimantă 3D în aproximativ 20 de ore. În prezent, proteza cântăreşti peste două kilograme şi nu poate fi folosită de persoanele cu nevoi speciale. De aceea, tânărul vrea să-şi perfecţioneze invenţia, astfel ca aceasta să cântărească mai puţin şi să poată fi de folos persoanelor care au rămas fără braţ.



"Poate fi folosit carbonul, este mai scump, dar în schimb este mai rezistent. Rezultatul final trebuie să fie şi ieftin, şi calitativ. În prezent nu este posibil ca persoana să introducă mâna aici, lucru pe care vreau să îl remediez în viitor. Astfel va fi deja funcţională mâna, air persoana o va putea mişca, va putea lua ceva cu ea."



Pe piaţa din Europa, o proteză de acest gen valorează în jur de 30 de mii de euro. Tânărul speră ca invenţia sa să nu coste mai mult de 1500 de euro. Vladislav îşi doreşte ca, în câţiva ani, visul său să devină realitate.



"Această proteză va fi dezvoltată când omul va simţi care este temperatura corpului pe care pune mâna, care este greutatea corpului. Ea este în final dirijată de semnalele creierului, de aceea eu cred că aşa lucruri trebuie dezvoltate la noi în ţară", a spus Victor Şontea, şef departament.



Vladislav spune că are nevoie de aproximativ 10 mii de euro ca să-şi ducă proiectul la bun sfârşit.

