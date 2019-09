Un student de la medicină și-a găsit tratament pentru boala rară de care suferea

David Fajgenbaum a fost diagnosticat cu boala Castleman pe vremea când era student în anul trei la Facultatea de Medicină. Afecțiunea rar întâlnită implică înmulțirea excesivă a celulelor din sistemul limfatic care combat îmbolnăvirile și care ataca ficatul, rinichii şi alte organe interne.

Pentru a înţelege cum să lupte cu o boală precum cancerul, Fajgenbaum a făcut un masterat de cercetare ştiinţifică la Universitatea Oxford, mama lui a fiind răpusă de aceeași boală când el era adolescent. Ajungând de mai multe ori, aproape de moarte, tânărul a reuşit să-şi dea seama cum să se poată trata.

”Chasing My Cure: A Doctor's Race to Turn Hope into Action" (”În căutarea vindecării: lupta contracronometru a unui doctor care a trecut de la speranţă la acţiune”), este cartea publicată de Fajgenbaum, în care povesteşte despre modul în care a descoperit un tratament împotriva bolii de care suferea și despre cum a decurs recuperarea sa miraculoasă.

”Cunosc oameni care merită mult mai mult decât mine să fie atinşi de miracole, dar ei n-au avut parte de ele”, spune el.

Pe când era student la medicină la, în anul 2010, Fajgenbaum s-a îmbolnăvit grav şi a stat internat timp de cinci luni în spital. Atunci a aflat că afecțiunea de care suferă este o boala Castleman multricentrică. O formă rară care atacă organe multiple: citokinele, molecule implicate în semnalizarea celulară imună, devin supraproductive, iscând un adevărat război în corp.

Boala recidivase de aproximativ patru ori în trei ani, Fajgenbaum ajungând să se interneze cu lunile în spitale. Părinții erau resemnați cu faptul că, la scurt timp, corpul copilului lor va ceda, și de aceea, deseori, chemau preotul la el să îi citească rugăciuni și să-l pregătească pentru trecerea în neființă.

A reușit să termine facultatea și imediat după absolvire a înfiinţat Reţeaua Colaborativă a Bolii Castleman, care a inițiat un schimb de de informaţii între laboratoare din toată lumea.

A reușit să formeze un grup de cercetători de top ai bolii Castleman care lucrau cu doctori din spitale şi cu pacienţi la prioritizarea studiilor de maximă urgenţă.

La sfârșitul lui 2013 era pe cale să-și piardă viața, dar datorită informaţiilor medicale acumulate a reușit să se salveze. Coroborând informațiile din rapoartele medicale, el a remarcat ceea ce nimeni nu reușise nimeni pănă atunci să o facă, după 60 ani de cercetări, a descoperit o proteină, factor de creştere endotelial vascular sau VEGF, care era mărită de 10 ori peste nivelul normal.

”Un medicament care putea să-mi salveze viaţa se afla sub ochii mei, doar trebuia descoperit”, spune Fajgenbaum.

După cinci ani de la începutul tratamentului cu acest medicament boala n-a mai recidivat. Eforturile studentului au ajuns în atenţia Chan Zuckerberg Initiative, înfiinţată de fondatorul Facebook Mark Zuckerberg împreună cu soţia sa, dr. Priscilla Chan, care-şi propune să trateze, gestioneze şi preveni toate bolile până la sfârşitul secolului, scrie a1.ro