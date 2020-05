Un spital din vestul Kabulului în care MSF susţine o secţie de maternitate, vizat de un atac

”Ştiam că am fost atacaţi şi am fugit din clădire”, a declarat pentru AFP un pediatru, la faţa locului. ”Spitalul era plin de pacienţi şi medici şi era o panică totală în interior”, a declarat medicul sub protecţia anonimatului.

Spitalul public se află în Dasht-e-Barchi, un cartier în vestul Kabului, locuit de minoritatea şiită hazara, vizată în mai multe rânduri, în ultimii ani, de aripa afgană a Statului Islamic (SI), scrie a1.ro.

ONG-ul Médecins sans frontières (MSF) susţine o secţie de maternitate în cadrul spitalului, cu o capacitate de 300 de paturi.