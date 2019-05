Un soţ şi-a denunţat soţia la CNA: "Am ajiuns eu să plătesc la baru meu un pachet de ţigări sau o pivă?"

Haz de necaz la telefonul de încredere al CNA. Un bărbat şi-a denunţat propria soţie pentru că aceasta nu a vrut să îl servească cu o bere.

Înfuriat, bărbatul cere ca "nesimţita" antreprenoare să fie pedepsită, dar într-un mod sugerat de el. Despre aceasta a scris pe pagina de Facebook purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinschi.

Vedeţi mai jos dialogul dintre denunţător şi ofiţer:

Omu: Eu vreau să veniţi aici şi s-o pedepsiţi pentru că ea lucrează ilegal!

Ofiţerul: Daţi-ne detalii. Aveţi probe că nu are documente?

Omu: D-ap cum! Am! Eu îs bărbatu ei! Noi amândoi am deschis baru încă 20 de ani în urmă şi amu ea m-o lepădat şi nu-mi dă nici măcar o pivă dijeaba!

Ofiţerul: Şi cum aţi activat 20 de ani?

Omu: Cum cum? Ca amu!

Ofiţerul: Adică ilegal?

Omu: Iese că da... Da eu amu n-am nică cu baru! Pur şi simplu ea nu face drept! Am ajiuns eu să plătesc la baru meu un pachet de ţigări sau o pivă?

Ofiţerul: Domnule, dacă nu mai faceţi afaceri împreună înseamnă că...

Omu: Şi-nsamnă nu facem afaceri împreună? D-ap trăim într-o casă!

Ofiţerul: Şi aveţi şi copii?

Omu: Da cum! Trei! Da îs draşi! Ţin cu mă-sa!

Ofiţerul: Bine. Daţi-ne adresa şi noi vom face investigaţii şi o vom trage la răspundere.

Omu: Cum la răspundere? Să închideţ baru? Nuuuuuu! Eu pur şi simplu vreu să-mi deie dijeaba ceea ce vinde! Să nu ceară bani! Da nu preamo s-o închideţ!

Ofiţerul: Vă mai gândiţi?

Omu: A să mă gândesc şi dacă mă mai nervează ap chiar am să vă dau familia şi adresa!