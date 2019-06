Un sommelier moldovean vrea să ajungă în cartea recordurilor Guinness și să bată două recorduri mondiale

foto: Daniel Frumusachi/facebook

Vrea ca numele său și vinul moldovenesc să ajungă în cartea recordurilor Guinness. Pentru asta, un tânăr de 19 ani din Capitală și-a propus să bată două recorduri mondiale. El trebuie să deschidă cu sabia mai mult de 36 de sticle de spumant în 30 secunde. Al doilea record pe care vrea să îl depăşească este de 72 de sticle desfăcute în doar 60 secunde.



Daniel Frumusachi are diplomă de sommelier european şi mai are un an de studii la Centrul de Excelenţă în Viticultură și Vinificație din Chișinău. Pe lângă faptul că îi place vinul, el a mai descoperit un hobby: sabrage-ul, adică metoda de deschidere a sticlelor de vin spumant cu ajutorul sabiei. Tehnica este pe cât de spectaculoasă, pe atât de periculoasă.



”Prima sticlă mi-a explodat în mână. Credeam că este foarte ușor. Am avut leziuni, după care nu m-am învățat minte și am încercat a doua sticlă și a doua sticlă mi s-a primit. Am intrat în azart”, a spus Daniel Frumusachi, sommelier.



Pentru a putea deschide sticla, fără ca aceasta să explodeze, ea trebuie să stea la rece timp de 24 de ore și să fie de o calitate superioară.



În februarie, tânărul a trimis o solicitare la reprezentanţii Guiness Book pentru înscrierea unui nou record, iar peste trei luni a primit răspunsul pozitiv. Acum, Daniel se pregătește zilnic pentru a doborî recordul stabilit în 2017 de sommelierul leton Raimonds Tomsons.



”I-am scris lui Raimonds. Mi-a spus totuși secretul, adică nu fiind egoist, mi-a spus cum să bat recordul lui. Mi-a spus câteva secrete, câteva greșeli de ale lui pe care eu să nu le fac”, a zis Daniel Frumusachi, sommelier.



Încercarea de doborâre a recordului mondial va avea loc duminică, 23 iunie, la o piscină din Ghidighici. Daniel va înregistra tentativa în timp real, iar probele video vor fi trimise la reprezentanți Guiness Book pentru evaluare. Sticlele de vin spumant pentru antrenamente şi pentru proba decisivă sunt oferite de o companie vitivinicolă, iar după deschidere, spumantul este consumat de clienții unui local din Capitală. În prezent, aproape 20 de moldoveni sunt înscriși în cartea recordurilor Guinness, printre aceștia, interpreta Cleopatra Stratan, trupa O-Zone și înotătorul Ion Lazarenco.