Un soi de bumbac modificat genetic ar putea fi utilizat în alimentaţia umană

informează agerpres.ro Soiul de bumbac a fost dezvoltat de oamenii de ştiinţă de la Texas A&M University. Deocamdată, seminţele acestei plante nu pot fi utilizate în hrana oamenilor sau ca nutreţ pentru animale în SUA pentru că nu au primit aprobarea Agenţiei pentru Alimente şi Medicamente a Statelor Unite (Food and Drug Administration).Bumbacul este cultivat pe scară largă la nivel mondial, fibrele acestei plante fiind utilizate în producţia de textile iar seminţele sunt utilizate, printre altele, pentru hrana unor animale precum vitele şi oile al căror stomac are mai multe compartimente.Graţie sprijinului financiar oferit de un organism care reprezintă industria americană a bumbacului, oamenii de ştiinţă de la Texas A&M University au utilizat o tehnologie de intervenţie genetică care a permis eliminarea gosipol-ului din seminţele de bumbac dar a lăsat nemodificat conţinutul de gosipol din restul plantei de bumbac, pentru că această toxină protejează planta împotriva insectelor şi bolilor."După părerea mea, are un gust similar cu năutul şi ar putea fi folosit foarte uşor pentru a produce humus", a declarat Keerti Rathore, care a condus echipa de specialişti de la Texas A&M University. Rathore a adăugat că uleiul din seminţe de bumbac poate fi folosit la gătit iar resturile rezultate de pe urma presării seminţelor pot fi utilizate în produsele de patiserie. Dacă toate seminţele de bumbac care sunt cultivate în prezent la nivel mondial ar fi folosite în alimentaţia umană, acestea ar putea asigura necesarul zilnic de proteine pentru aproximativ 575 milioane de persoane, a estimat Rathore.Multe din cele aproximativ 80 de ţări din întreaga lume unde se cultivă bumbac, în special cele din Asia şi Africa, au populaţii care se confruntă cu problema malnutriţiei iar această problemă ar putea fi soluţionată cu noul soi de seminţe de bumbac.