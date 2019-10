Un şofer, DISPERAT de condiţiile în care trebuie să dea examenul la şcoala auto: BĂTAIE DE JOC. Vor bani? (VIDEO)

Un şofer din Capitală este disperat. Acesta se întreabă cum să susţină examenul la şcoala auto, în condiţiile în care automobilele instituţiei la care a făcut cursurile pentru permisul de conducere la categora C nu corespund cerinţelor.

"Eu nu ştiu cum să dau examenul, dacă maşina nu are prima treaptă, a doua treaptă, a cincia treaptă. Eu am 33 de ani şi de ani de zile lucrez şofer şi nu pot să dau examenul. Mi-au dat o maşină, nu am putut porni din loc. E bătaie de joc. Ce vor ei, să le dau bani? Mi-au adus o maşină, nu ţine frâna, automobilul se duce la vale. Ce să fac eu, dacă maşina lor nu e în stare bună. Mă duc să depun o plângere", s-a plâns bărbatul şi a postat imaginile video pe o reţea de socializare.